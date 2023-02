Janja e Michelle Bolsonaro usam as redes em campanha contra o assédio às mulheres no carnaval

Intervalo entre as postagens foi de poucas horas. Primeira-dama divulga serviço do ministério das Mulheres, e Michelle é apresentada como presidente do PL Mulher

Atual e antiga primeira-dama da presidência da República, Janja da Silva e Michelle Bolsonaro usaram as suas redes sociais para promover campanhas contra o assédio às mulheres durante o carnaval. Numa diferença de poucas horas, ambas destacaram por vídeo o serviço 180, da Central de Atendimento à Mulher. Durante a campanha à presidência, as duas se engajaram e se tornaram personagens importantes na disputa entre Lula e Bolsonaro.

Janja publicou um vídeo na sexta-feira pela manhã, numa postagem também vinculada ao perfil do Ministério da Mulher. Sem citar o antigo governo, mas com crítica à gestão, afirmou que o ministério da Mulheres “trabalhou muito” para reestruturar o serviço que, segundo ela, “estava totalmente desmobilizado”.

Algumas horas depois, Michelle Bolsonaro também publicou um vídeo com o mesmo mote. Produzido pelo PL, a ex-primeira-dama é apresentada com seu novo cargo na sigla: presidente nacional do PL Mulher. Michelle diz na mensagem que o carnaval “é uma tradição do nosso país”, e “todos que gostam e desejam tem o direito de aproveitarem a festa”. Antes do fim, destaca o tema da campanha.