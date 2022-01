Jessilane disse que ia comprar pão, sumiu, e foi para o BBB. Entenda

A família de Jessilane Alves teve uma grande surpresa na última sexta-feira (14/1), quando os participantes do BBB foram anunciados e a professora de biologia apareceu na lista dos pipocas. A equipe de Jessi contou durante o Space do Muka, no Twitter, nesta quarta-feira (20/1) que ela disse aos parentes que iria comprar pão e… sumiu! Ou melhor, foi para a casa mais vigiada do Brasil sem avisar a ninguém.

“A Jessilane, na verdade, disse para a família ‘estou indo comprar pão’, desapareceu e foi parar no BBB. Essa é a história verídica”, contou uma das responsáveis pelas redes da participante durante o Space, causando risadas e comparações com a história do “vou comprar cigarro”.

Apesar da surpresa, durante os últimos dias, foi a própria família que cuidou das redes sociais da pós-graduada em libras, até que nesta quarta-feira contrataram um time de cerca de 12 pessoas, que agora gerenciam todos os diferentes perfis de Jessi.

O time contratado para gerenciar Twitter, Instagram, TikTok e mais não está recebendo muito pelo trabalho, mas uma das responsáveis pelas redes da participante confessou que a intenção é impulsionar a carreira da mais nova BBB.

“Estamos trabalhando para conseguir levá-la muito mais longe”.

Imagem – Divulgação/Globo

metropoles