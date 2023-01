Jhonny Bezerra é nomeado secretário de saúde da Paraíba

O governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), deflagrou a reforma administrativa do novo governo. Ele nomeou o médico Jhony Bezerra secretário de Saúde do estado. A nomeação consta no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (5). O DOE também traz a nomeação de Renata Nóbrega no cargo de secretária executiva da saúde e Arimatheus Reis na secretaria executiva de gestão da rede de unidades de saúde.

O médico cirurgião já integrava o quadro do secretariado do Governo Estadual desde março de 2021, quando assumiu o cargo de secretário executivo de gestão de rede de unidades de saúde, e passa a responder pela titularidade da pasta a partir desta quinta. O cargo foi ocupado por Geraldo Medeiros e Renata Nóbrega durante o primeiro mandato de João Azevêdo.

Com um modelo bastante operacional já adotado na gestão da saúde pública à frente da direção geral do Hospital de Clínicas, em Campina Grande, Jhony Bezerra ganhou destaque quando conquistou números expressivos no combate da covid-19, como o elevado número de altas registradas na unidade e uma das melhores taxas de recuperação do Brasil, que chegou a alcançar o índice de 90,5%. Já na função de secretário executivo de Saúde, o médico contribuiu com a ampliação do programa Opera Paraíba, que de janeiro a dezembro de 2022 realizou mais de 20 mil cirurgias eletivas no estado.

Jhony pretende manter o dinamismo da gestão exitosa da Saúde da Paraíba. “É esse o ritmo que queremos manter. Continuar levando dinamismo, humanização e eficiência para cuidar da vida dos paraibanos”.

Perfil

Jhony Wesllys Bezerra Costa possui graduação em medicina pela Unifacisa (2012), é pós-graduado em saúde da família pela Unasus/UFPE e pós-graduado em endoscopia digestiva pelo Imersão Goiania/GO. O novo secretário tem MBA em gestão em saúde pela USP, concluiu a residência médica em cirurgia geral pela Unifacisa/Trauma-CG, e também é pós-graduado em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões Digestivos (CBCD).

Atua como servidor público da Secretaria de Estado da Saúde desde 2015. Foi coordenador do serviço PACOVID – 19 (plano de ação Covid 19) do Hospital de Trauma-CG. Além disso, em junho de 2020 assumiu a diretoria técnica do Hospital de Clínicas de Campina Grande, com a missão de combater a pandemia no interior do estado. Em março de 2021 assumiu a direção geral do Hospital de Clínicas, onde permaneceu até março de 2022, quando foi nomeado ao cargo de Secretário executivo de gestão de rede de unidades de saúde.

