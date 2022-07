João Azevêdo anuncia abertura de processo licitatório para obras na Adutora do Brejo

A obra beneficiará a população das cidades de Esperança, Remígio, Arara, Montadas e Areial, além do Distrito de Campinote, regiões que estão inseridas no sistema integrado Nova Camará, com água advinda do R-9 pertencente ao sistema de Campina Grande.

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), por meio da Comissão Permanente de Licitação de Técnica e Preços, publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (30), o aviso de realização de licitação referente à contratação de empresa para prestação de serviços na entrega final da Adutora do Brejo e Sistema Integrado para reforço emergencial do Sistemas de Abastecimento de Água.

“Estamos dando mais um passo muito importante para garantir água para o Brejo paraibano. Publicamos no Diário Oficial a licitação da adutora que vai garantir segurança no abastecimento de toda a região, que sofreu muito com a última seca. Um problema antigo que estamos resolvendo definitivamente com investimento e coragem pra fazer o que nunca foi feito”, expressou o governador João Azevêdo em seu perfil nas redes sociais.

O objeto da licitação consta como “serviços de elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo, execução de obras e serviços de engenharia, montagem, realização de testes, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final da Adutora do Brejo”.

