João Azevêdo anuncia ‘Opera Paraíba Mulher’ com oferta de cirurgia de endometriose

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (6), no programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, o ‘Opera Paraíba Mulher’, uma campanha em alusão ao mês da Mulher, cujo objetivo é aumentar o quantitativo de cirurgias ginecológicas em março, com destaque para a oferta de cirurgias de endometriose por videolaparoscopia. A meta é fazer cerca de 500 procedimentos no Hospital de Clínicas de Campina Grande e, de forma itinerante, em outros municípios do estado.

João Azevêdo afirmou que a inclusão da cirurgia de endometriose por videolaparoscopia é um marco na gestão estadual, uma vez que o procedimento ainda não estava disponível no SUS da Paraíba. “Nós temos muitas mulheres que precisam dessa cirurgia e queremos ampliar ainda mais a atuação do Opera Paraíba, com uma campanha forte voltada para as mulheres neste mês de março”, comentou.

Além da realização de cirurgias por videolaparoscopia, será aberto um ambulatório multidisciplinar de endometriose, com atendimento na parte de ginecologia e nutrição no Hospital de Clínicas. Serão realizados também procedimentos cirúrgicos de histerectomia, laqueadura e de ovário. O acesso às cirurgias será por meio do Regnutes, aplicativo já usado no Opera Paraíba.

Ao todo, 61% dos pacientes do Opera Paraíba são do sexo feminino e a estimativa é de que mais de 1.800 mulheres realizarão procedimentos cirúrgicos pelo programa em 2023.

