João Azevêdo anuncia promoção de mais 487 policiais civis

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (9), durante o programa semanal Conversa com o governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, a promoção de 487 policiais civis, totalizando 1.517 promoções na categoria desde 2019.

Serão promovidos 33 delegados; 299 agentes de investigação; 53 escrivães; um agente operacional; 12 peritos criminais; 13 peritos químico-legais; 24 peritos médico-legais; 17 peritos odonto-legais; três papiloscopistas; nove técnicos em perícia; e 23 necrotomistas.

“Essa tem sido uma política do nosso governo. No caso da Polícia Civil, nós realizamos concurso para 1.400 vagas, concedemos a autonomia financeira e administrativa, que era um anseio de 30 anos e, ao longo do tempo, tivemos as condições de aprimorar essa relação, não só com promoções, mas com respeito, quando sentamos com todas as categorias e discutimos reajustes e avanços com cada segmento da segurança pública”, declarou o gestor.

João Azevêdo lembrou que as promoções de 1.517 policiais civis contemplam grande parte dos servidores da corporação. “Nós temos 2.142 funcionários e estamos em um percentual de universalizar as promoções durante o nosso governo e essa é a nossa forma de demonstrar respeito, pois queremos uma polícia cada vez melhor e manter a melhor Segurança do Norte/Nordeste, não apenas com investimentos na parte estrutural, mas, acima de tudo, no homem e na mulher que integra as nossas polícias”, acrescentou.

