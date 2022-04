João Azevêdo anuncia promoção de mais de 900 policiais e bombeiros militares da Paraíba e reforça: “investimento de R$ 4,3 milhões a cada ano”

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (11), a promoção de mais de 900 militares, sendo 865 da Polícia Militar da Paraíba – 227 soldados a cabo; 608 cabos a 3º sargento; e 30 da graduação de 3º sargento à graduação de 2º sargento, além de 71 bombeiros militares.

Ao todo, são investimentos de R$ 4,3 milhões, a cada ano. As promoções serão publicadas, ainda esta semana, no Diário Oficial do Estado. O anúncio foi feito durante o programa Conversa com o Governador, transmitido pela rádio Tabajara e pelas redes sociais do Governo.

O governador destacou que existe a previsão de mais promoções em breve. “Só nestas promoções vamos fazer um investimento de R$ 4,3 milhões a cada ano e, em breve, teremos mais gente sendo promovida”, revelou.

“Isso é respeito, é a forma de mostrar como o Governo tem um olhar diferenciado para as pessoas. Porque quem entra na vida militar tem a expectativa de crescer, cumprir cada etapa e subir de patente a cada período. Fazer isso é mostrar respeito, estamos acabando com a Bolsa Desempenho, onde o profissional perdia quando ia para a reforma. Agora estamos incorporando paulatinamente os valores, para que o cidadão possa ir para a reforma com o salário que tinha na ativa”, comentou o governador.

Ele ainda recordou: “Antes, um soldado para ser cabo levava 10 anos. Para sair de cabo para 3º sargento tinha que passar mais 10 anos, ou seja, a pessoa levava 20 anos para sair de soldado até 3º sargento. Hoje, depois da modificação que fizemos, o cidadão leva 14 anos nessa subida de patente, uma redução de seis anos”, pontuou João Azevêdo.

clickpb