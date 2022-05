João Azevêdo anuncia R$ 713 milhões em pagamento com antecipação da 1ª parcela do 13º e da folha de maio

Ogovernador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (23), durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário para todos os servidores públicos estaduais para o dia 10 de junho.

Além disso, o gestor estadual também assegurou o pagamento dos salários referente ao mês de maio para os próximos dias 30 e 31. No total, as folhas somam um impacto financeiro superior a R$ 713 milhões, que serão injetados na economia do estado em 12 dias, garantindo o fortalecimento dos setores de comércio e serviços.

“Essa tem sido uma constante no nosso governo, mantendo o pagamento em dia, dentro do mês trabalhado. Com essa injeção de mais de R$ 713 milhões na economia, estamos gerando renda, emprego e auxiliando os servidores estaduais a se planejarem para o mês de junho”, destacou o chefe do Executivo estadual.

Calendário:

30/05 (segunda-feira) – aposentados, pensionistas e reformados;

31/05 (terça-feira) – servidores da ativa (administrações direta e indireta);

10/06 (sexta-feira) – primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados, pensionistas, reformados e ativos.