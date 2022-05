João Azevêdo autoriza UPA realizar atendimento pediátrico e soluciona problema da assistência infantil em Cajazeiras e região

O governador João Azevêdo autorizou que a UPA de Cajazeiras, pertencente à gestão estadual, realize o atendimento pediátrico que ficou prejudicado no município após o fechamento da Urgência pelo Hospital Universitário. A solução foi apresentada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), durante reunião, nessa terça-feira (10), com o Conselho Regional de Medicina (CRM), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Hospital Universitário Júlio Bandeira. Na ocasião, foram discutidas ações para atender a demanda da cidade e dos municípios vizinhos de maneira emergencial.

“Mais uma vez, buscamos o caminho da parceria com os municípios para garantir atendimento adequado. Principalmente porque a saúde das nossas crianças é prioridade!, ressaltou o governador João Azevêdo.

De acordo com a secretária de Estado da Saúde, Renata Nóbrega, entre as soluções viabilizadas está a reorganização da rede. Ela reforça a importância do papel da Atenção Básica (AB) e espera que o serviço do município consiga assumir atendimentos que são do perfil da atenção primária. “Estamos trabalhando com a Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Cajazeiras, os secretários de saúde da região e também a superintendência e a reitoria da UFCG sobre a temática. Uma das soluções é realizar um trabalho articulado com a UPA de Cajazeiras, que é de gestão estadual, para ficar com parte desses atendimentos que necessitam de uma avaliação de urgência. A princípio, nós estamos dialogando para tentar uma reunião com os secretários da região e verificar a pactuação dessa nova reorganização da rede”, explica.

Durante as reuniões, ficou decidido que a Secretaria Municipal de Saúde de Cajazeiras garanta o atendimento para crianças também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para os casos mais leves. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) administrada pelo Estado atenderá os casos que precisem de suporte hospitalar emergencial e as ocorrências que demandem internação continuarão sendo regulados para o Hospital Universitário, onde existe previsão de ampliação de leitos.

O secretário executivo de Saúde, Jhony Bezerra, reforçou a importância do monitoramento de leitos para não deixar a população da região desassistida. “É importante que possamos monitorar a ocupação desses leitos, uma vez que o HU não está atendendo pacientes pediátricos na porta de urgência”, completa.

O Governo do Estado vem investindo na regionalização da saúde, equipando as unidades hospitalares para que todas tenham resolutividade, sem a necessidade de transferir pacientes para os grandes centros como João Pessoa e Campina Grande. Recentemente, foram entregues equipamentos de alta tecnologia para implementar a rede materno-infantil e reparar um vazio assistencial de mais de 50 anos. Foram investidos mais de R$ 7 milhões.

Estiveram presentes nas reuniões a deputada estadual Paula Francinete e o deputado estadual Wilson Filho.

