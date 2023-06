João Azevêdo discute pagamento do piso da enfermagem e destaca êxito dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano no Ministério da Saúde

O governador João Azevêdo se reuniu, nesta segunda-feira (5), em Brasília, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ocasião em que discutiu a necessidade de correção dos cálculos dos recursos destinados ao pagamento do piso nacional da Enfermagem. O gestor também apresentou à ministra as ações do Governo do Estado para fortalecer os serviços públicos de saúde, com os programas exitosos Opera Paraíba e Coração Paraibano, além das campanhas de imunização.

João Azevêdo explicou os encaminhamentos da reunião com a ministra Nízia Trindade em relação aos recursos destinados ao piso nacional da Enfermagem. “Nós tivemos a oportunidade de mais uma vez tratar dessa pauta para que a ministra pudesse nos informar os encaminhamentos do governo federal para corrigir algumas distorções que aconteceram no decreto com relação à distribuição de recursos. Hoje à tarde, todos os estados serão notificados para apresentar de forma resumida um censo do número de profissionais, a Paraíba já fez esse trabalho e esperamos que em breve esse valor seja ajustado para que possamos pagar aos prestadores de serviço, considerando que os efetivos, aposentados e servidores da PBSaúde já recebem o piso”, pontuou.

A rede estadual de saúde da Paraíba é composta por 34 hospitais e quatro Unidades de Prontoatendimento (UPAs). O governo pleiteia a revisão dos valores destinados ao estado, que ficaram em apenas R$ 4,9 milhões.

Durante a reunião, João Azevêdo também ressaltou os números exitosos do Opera Paraíba, Coração Paraibano e do programa de vacinação. “A ministra elogiou o trabalho da nossa Secretaria de Saúde, colocando o nosso sistema estadual em um outro patamar. Somos um estado que tem duas UTIs aéreas, UTIs móveis, unidades de alta complexidade instaladas em Campina Grande e Patos, fazendo com que o SUS realmente funcione na Paraíba”, acrescentou.

Curtir isso: Curtir Carregando...