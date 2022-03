João Azevêdo diz que Rihanna pode parir na Paraíba após cantora colocar cuscuz em lista de desejos: “se depender da gente, vem aí mais um cacto”

A cantora barbadense Rihanna, mundialmente famosa por seus hits no mundo pop, está grávida do marido A$ap Rocky e participará do festival de música Lollapalooza Brasil, que acontece de 25 a 27 de março, em São Paulo. Para sua passagem em território brasileiro, a artista dispensou a dieta e fez uma lista de pedidos inusitados, como cuscuz e manteiga de garrafa, pão de queijo, açaí e feijoada completa.

No Twitter, uma usuária marcou o perfil do governador João Azevêdo e comentou que, com base no desejo da cantora de comer cuscuz, o bebê deveria nascer na Paraíba. O gestor gostou da brincadeira e disse que Rihanna poderia parir no estado, aproveitando a oportunidade para elogiar a rede materno-infantil estadual.

“Se depender da gente, vem aí mais um cacto. Rihanna ou qualquer outra mulher que queira ganhar bebê na Paraíba vai encontrar a rede materno-infantil completamente modernizada, com equipamentos novos e tecnologia de ponta”, disse.

“Investimos R$ 7 milhões para levar mais segurança para as nossas gestantes em todo o estado. Além disso, com a regulação de leitos obstétricos pela CERH, ficou mais fácil e rápido achar um leito disponível. E ainda tem o melhor cuscuz com manteiga do Brasil pra ela matar o desejo”, acrescentou.