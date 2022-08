João Azevêdo é homenageado em plenárias em Mandacaru e Cruz das Armas pelo trabalho por João Pessoa

Os bairros de Mandacaru e Cruz das Armas, em João Pessoa, receberam com muita alegria e empolgação o governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB), que esteve acompanhado do candidato a vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas) e da candidata ao Senado Federal, Pollyanna Dutra (PSB). O gestor foi homenageado pelos moradores dos bairros e lideranças da região em reconhecimento ao trabalho realizado pela cidade e recebeu os parabéns antecipado pelo seu aniversário.

Nas plenárias populares, o governador João Azevêdo agradeceu o carinho da população, ressaltou os avanços da Paraíba e a certeza de um futuro ainda melhor. “Nós assumimos compromisso com o nosso povo, olhando no olho, andando com a verdade e é uma honra estar ao lado dos paraibanos e conto com o apoio de todos para que o nosso trabalho continue sendo realizado, com obras e ações por toda a Paraíba. É assim que demonstramos o nosso respeito à população e fico feliz de receber o carinho dos moradores de Mandacaru e Cruz das Armas, acompanhado de todo um grupo de lideranças, que faz João Pessoa e o estado se desenvolverem cada vez mais. A Paraíba pode e pode mais, porque cuidamos das pessoas e vamos juntos, rumo a essa grande vitória”, frisou.

O candidato a vice-governador Lucas Ribeiro garantiu retribuir todos os gestos de apoio com muito trabalho. “É uma satisfação estar com todas e todos e fico muito orgulhoso porque estamos no caminho certo, reafirmando o compromisso com nosso estado e nossas cidades, cuidando das pessoas, com dedicação diária ao nosso povo e trabalho por todo lugar”, comentou.

A candidata a senadora Pollyanna Dutra também reforçou seu empenho para garantir a melhoria da qualidade de vida da população. “Vamos cuidar de João Pessoa e da Paraíba. Sou mulher sertaneja e essa é a eleição do cuidado das pessoas e a nossa chapa tem a cara do povo e representa o sentimento do nosso estado, por isso, estamos juntos pelo bem do nosso estado porque estamos em boas mãos”, falou.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), afirmou que a união com o governador representa um futuro cada vez melhor para a cidade. “Nós dissemos há dois anos que seria importante para João Pessoa ter o prefeito e o governador trabalhando em conjunto por nossa cidade e após esse tempo posso dizer que firmamos parcerias, sejam na educação, saúde, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico e vamos continuar nesse trabalho pelo crescimento e para o bem de João Pessoa. João trabalha, planeja, executa e peço que sejamos multiplicadores dessa grande corrente pelo bem, com João governador, Lucas vice-governador e Pollyanna senadora”, pontuou.

O deputado federal e presidente estadual do PSB, Gervásio Maia Filho, evidenciou que o trabalho de João o credencia a disputar a reeleição. “Esse é um momento muito importante porque estamos decidindo o nosso futuro e a nossa unidade é decisiva. O governador João Azevêdo fez o nosso estado ser referência nacional porque temos um gestor experiente, que nos permitiu ter um governo organizado, que enfrentou a pandemia com dignidade, realizando obras, criando programas como o Tá na Mesa, e vamos continuar construindo uma Paraíba cada vez melhor para o futuro do nosso povo”, falou.

O deputado estadual João Gonçalves enalteceu a força da chapa majoritária encabeçada pelo gestor estadual. “João é João e hoje é um dia de festa porque temos um governador operoso, uma mulher de fibra que será a futura senadora da Paraíba, um jovem que será o nosso vice-governador, e como filho de Cruz das Armas, agradeço pelo Hospital da Mulher, que será um dos maiores complexos de saúde do Nordeste”, declarou.

O vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, destacou a confiança numa grande vitória do governador João Azevêdo nas eleições de outubro. “É uma felicidade estar ao lado do governador, do prefeito, fazendo o bem pela nossa João Pessoa. Juntos teremos a maior vitória da Paraíba, ao lado da nossa senadora e dos nossos deputados”, disse.

O vereador Zezinho do Botafogo (PSB) enfatizou as ações de João por toda a Paraíba. “O governador nos orgulha pelo seu grande trabalho e vamos bater de porta em porta para que continuemos com esse grande governo, que mesmo com a pandemia não parou, tendo obras em todo o estado”, comentou.

