João Azevêdo é reeleito governador da Paraíba com mais de 1 milhão de votos

Em 2018 João Azevêdo foi eleito no primeiro turno com 58,18% dos votos válidos, representando o total de 1.119.758 sufrágios.

Com mais de 97% das urnas computadas, o governador João Azevêdo (PSB) foi matematicamente considerado reeleito neste domingo (30) para um novo mandato à frente do Poder Executivo da Paraíba. Até as 19h08, com 99,46% das seções totalizadas, João Azevêdo conseguiu 1.214.260 votos, representando 52,45% do total contra 1.100.752 votos de Pedro Cunha Lima (PSDB), representando 47,55%.

João Azevêdo Lins Filho tem 69 anos de idade e é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Professor Aposentado do Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFPB), pós-graduado em Metodologia do Ensino Técnico. Foi diretor da Divisão de Planejamento Habitacional do IPEP de 1980 a 1983, no mesmo ano, assumiu a Chefia da Assessoria de Planejamento Econômico da URBAN, onde permaneceu até 1984. De setembro de 1984 até 1985, assumiu a gerência de Infraestrutura da UAS/CMP – Programa Cidade de Porte Médio e em seguida, a Coordenação Geral do programa. De 1986 a 1989, foi Secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de João Pessoa.

Em 2004, foi secretário de Planejamento da Prefeitura de Bayeux. Em 2005, foi Chefe de Gabinete da Sedurb, no mesmo ano, atuou como Assessor da Seplan e assumiu a Secretaria de Habitação, como Secretário Adjunto onde ficou até julho de 2007. Ainda em 2007, assumiu a Secretaria da Infraestrutura do Município de João Pessoa, ficando até dezembro de 2010. Já em 2011, João Azevêdo assumiu a secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia em 2011, ficando à frente da pasta até 5 de abril de 2018.

