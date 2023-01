João Azevêdo encaminha projetos prioritários da Paraíba ao presidente Lula nas áreas de saúde, infraestrutura hídrica e rodoviária

O governador João Azevêdo encaminhou, nesta sexta-feira (27), em Brasília, os projetos prioritários e estruturantes da Paraíba durante reunião dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As ações contemplam as áreas de infraestrutura hídrica e rodoviária e a saúde pública estadual. A intenção é firmar parcerias com o governo federal para a viabilização das obras que asseguram desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida e emprego e renda para a população.

Na área da infraestrutura hídrica, o chefe do Executivo estadual elencou as obras do Ramal Piancó, cujos serviços representam investimentos de R$ 182,4 milhões e visam suprir as necessidades de água para consumo humano e impulsionar a atividade agropecuária dos municípios da região, a partir de captação das águas da transposição do São Francisco.

Ele também solicitou a conclusão das obras do Canal Acauã/Araçagi – sistema adutor das Vertentes Litorâneas, que somam R$ 314,2 milhões. O investimento irá assegurar o abastecimento de água em caráter regular e contínuo, oferecendo sustentabilidade hídrica para irrigação, desenvolvendo a agropecuária familiar e empresarial, viabilizando assim uma melhor qualidade de vida, emprego e renda no meio rural. O canal atravessa 12 munícipios e tem uma área de influência em mais de 38 cidades, com uma extensão de 130,5 Km.

Para a segurança hídrica, João Azevêdo ainda apresentou o projeto do Ramal Curimataú, do sistema adutor TransParaíba, que representa investimentos de R$ 313 milhões e beneficiará os municípios de Juazeirinho, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Olivedos, Damião, Barra de Santa Rosa, Araruna, Cacimba de Dentro, Cuité, Nova Floresta, com a garantia de água em quantidade e qualidade. A construção de barragens nos munícipios de Sumé, São José de Espinharas, Sousa, Uiraúna e Pombal também constam na relação de pedidos de parceria com o governo federal.

Na infraestrutura rodoviária, o governador solicitou o apoio do presidente Lula para as obras do Arco Metropolitano da Grande João Pessoa, que irá ligar a BR-230 a BR-101, com investimentos de R$ 210 milhões, permitindo a integração com o interior da Paraíba e, também, com estados vizinhos. A duplicação da BR-230 até Cajazeiras, que prevê recursos de R$ 980 milhões para sua execução, também foi pleiteada ao governo central.

Na saúde, o gestor pontuou a construção do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão, que será construído em Patos, cujas obras estão orçadas em R$ 107 milhões, permitindo o atendimento de urgência e emergência na região e desafogando os Hospitais de Trauma de Campina Grande e João Pessoa.

Assessoria

