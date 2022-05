João Azevêdo entrega adutora, equipamentos de saúde e inspeciona obras em Cajazeiras e Marizópolis

Ogovernador João Azevêdo esteve, nesta sexta-feira (13), em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, ocasião em que inaugurou a 4ª adutora de água tratada, onde foram investidos R$ 15,4 milhões, beneficiando diretamente mais de 51 mil pessoas. Na oportunidade, ele autorizou as obras de recuperação dos reservatórios que abastecem as localidades de São José, Colorado I, Cehap e Casas Populares e inspecionou as obras de pavimentação do acesso à Ciretran, que recebe investimentos de recursos próprios do estado no valor de R$ 2,2 milhões.

No município, o gestor também visitou o Hospital Regional, onde entregou o sistema de videoendoscopia e a ampliação da UTI de Cuidados Intermediários Neonatais, que totalizam mais de R$ 2,5 milhões de investimentos.

Durante a entrega da adutora, o chefe do Executivo estadual ressaltou o esforço do governo para garantir segurança hídrica à população paraibana. “Água é saúde, é desenvolvimento e a inauguração dessa obra demonstra o respeito que temos pela cidade de Cajazeiras. Essa é uma ação fundamental para o crescimento de uma cidade e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, frisou.

Na inspeção às obras de pavimentação do acesso à Ciretran, o gestor destacou que os serviços compreendem uma extensão de 2,5 km e devem ser concluídos até o final de junho. “A obra de ligação asfáltica está na reta final, compreendendo o trecho da igreja São José até a Ciretran. Essa é uma obra importante que beneficiará a população que reside, trabalha ou irá em busca de atendimento no órgão do estado”, pontuou.

No Hospital Regional de Cajazeiras, João Azevêdo destacou o trabalho do estado para interiorizar os serviços da saúde. “A Paraíba tem uma nova saúde, muito melhor e que está sendo fortalecida em todas as regiões. Nós estamos levando equipamentos para todos os hospitais da nossa rede que ajudarão a salvar vidas, demonstrando o nosso respeito com o povo”, falou.

A secretária de estado da Saúde, Renata Nóbrega, evidenciou a importância dos investimentos para o fortalecimento da assistência aos pacientes em Cajazeiras e municípios que compreendem a nona região de Saúde. “Nós estamos entregando equipamentos de endoscopia e colonoscopia, esse último que nunca existiu na região e passa a ser uma realidade, inclusive, para os pacientes acima de 50 anos porque estamos fazendo uma triagem referente a problemas intestinais. Isso vai trazer um grande ganho para a região. Na área da neonatologia, estamos cuidando dos bebês na própria região de Cajazeiras, com a regulação já implantada, saindo de três para seis UTIs, contemplando os 15 municípios da região, fazendo com que os bebês e as mães não precisem se deslocar para Patos para a realização dos partos e cuidado com as crianças”, explicou.

Em Marizópolis, o governador João Azevêdo inspecionou as obras de reforma e ampliação da Escola Júlia Maria, que recebe investimentos de aproximadamente R$ 400 mil. “A educação é a mãe de todas as políticas e a escola será uma das melhores da região e isso nos alegra muito porque o nosso compromisso é com o crescimento do município, gerando desenvolvimento, qualidade de vida e um futuro melhor para o nosso povo, devido à nossa capacidade de investimento”, disse o chefe do Executivo estadual.

O prefeito de Marizópolis, Luquinha do Brasil, agradeceu ao governador João Azevêdo pelo trabalho da gestão estadual no município. “O nosso sentimento é de gratidão pelo que tem sido feito por nossa cidade, com obras e ações no município que somam mais de R$ 3 milhões investidos em duas escolas em tempo integral, creche, asfalto, reforma do mercado público e agradecemos pelo olhar atencioso com o nosso povo”, disse.

O deputado federal Wilson Santiago, os deputados estaduais Júnior Araújo, Lindolfo Pires e Rafaela Camaraense, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, lideranças da região e auxiliares da gestão estadual estiveram presentes.

