João Azevêdo entrega casas em Belém e inaugura estrada em Remígio nesta terça-feira

O governador João Azevêdo visita, nesta terça-feira (3), os municípios de Belém e Remígio, onde entrega casas, beneficiando 100 famílias, e a pavimentação do acesso à comunidade de Cepilho, atendendo mais de 42 mil habitantes. Os investimentos somam aproximadamente R$ 9 milhões.

Ao meio-dia, João Azevêdo visita o município de Belém e entrega 100 casas construídas pelo Governo do Estado, por meio da Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap), em parceria com o Governo federal, um investimento de cerca de R$ 6 milhões. As casas possuem sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço, num total de 51 m2. O condomínio residencial é dotado de infraestrutura básica: rede de abastecimento d’água, energia elétrica, rede coletora de esgotos (incluindo a estação de tratamento de esgotos, drenagem e pavimentação em paralelepípedos. Também possui três áreas verdes e uma área que será destinada à construção de equipamento comunitário.

Às 15h, o chefe do Executivo estadual inaugura a pavimentação do acesso à comunidade de Cepilho, em Remígio. Na obra foram investidos cerca de R$ 3 milhões, recursos oriundos do Tesouro estadual. Além de melhorar a qualidade de vida dos moradores da comunidade, a obra oferece segurança e conforto aos motoristas, bem como assegura o escoamento da produção agropecuária local.

