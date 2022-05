João Azevêdo entrega cisternas, ônibus escolar e inspeciona obras da Educação no Sertão do Estado

Ogovernador João Azevêdo esteve, nesta quinta-feira (19), no município de Brejo dos Santos, no Sertão paraibano, ocasião em que entregou 156 cisternas, pelo Projeto Cooperar, e um ônibus escolar. O chefe do Executivo estadual visitou, ainda, os municípios de Riacho dos Cavalos e Mato Grosso, onde inspecionou obras da Educação em andamento, com investimentos que chegam a R$ 2,5 milhões.

Acompanhado por lideranças políticas da região, a exemplo do deputado federal Gervásio Maia e da deputada estadual Pollyanna Dutra, João Azevêdo ressaltou a importância do Projeto Cooperar para as famílias. “É uma alegria muito grande estar na região e perceber como as ações do Governo do Estado têm melhorado a vida dessas famílias. Por meio do Projeto Cooperar, com recursos próprios, estamos implantando 5.200 cisternas. Estamos investindo 80 milhões de dólares apenas na Agricultura Familiar, chegando perto e fortalecendo o setor produtivo”, afirmou.

“Muito feliz por ver o nosso compromisso, assumido em 2018, sendo concretizado. A riqueza que este Estado gera está chegando na ponta, beneficiando a população, em diversas áreas e respeitando todos os municípios, tratando cada um com igualdade”, prosseguiu.

As 156 cisternas, além de Brejo dos Santos, contemplam os municípios de Catolé do Rocha, Bom Sucesso e Riacho dos Cavalos.

O casal de agricultores familiares Renata Oliveira, de 32 anos, e Adailton de Freitas, de 39 anos, foi enfático ao descrever uma cisterna na porta de casa. “É uma oportunidade muito grande receber essa cisterna, que vai ajudar no nosso consumo, na limpeza da casa. E é bem melhor, já que antes a gente pegava água na vizinhança”, disse ela. “Desde criança que eu convivo com a falta d’água. Agora, a gente pode até produzir alguma coisa, como palma”, emendou ele.

Ainda em Brejo dos Santos, o governador João Azevêdo entregou um ônibus escolar, um investimento de R$ 248 mil. O veículo era aguardado com ansiedade, principalmente por estudantes que precisam se deslocar até Patos. “É com muita alegria que nós recebemos esse ônibus, que vai ajudar mais de 40 alunos que estudam em Patos. Só tenho a agradecer ao governador João Azevêdo por essa parceria firmada com Brejo dos Santos”, disse a prefeita do município, Luciene Vieira.

A estudante Alice Barreto, que estuda enfermagem em Patos, não escondeu a alegria. “A gente recebe esse ônibus com muita gratidão. Somos de cidade pequena, e é uma luta muito grande para quem estuda fora. Agora tudo vai ficar mais fácil”, comentou.

Logo em seguida, o governador João Azevêdo foi até o município de Riacho dos Cavalos, onde realizou uma visita técnica às obras de ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Daniel Carneiro, que vai ganhar um laboratório e um ginásio de 600 m². Os investimentos chegam a R$ 1,6 milhão. Em relação à reforma, entre os ambientes contemplados, estão dez salas de aula, sala de professores e laboratório de informática.

O prefeito de Riacho dos Cavalos, Francisco Eudes, agradeceu os investimentos do Governo do Estado no município. “Eu vejo com muita alegria a presença do Governo do Estado em Riacho dos Cavalos. Essa reforma da Escola Daniel Carneiro ficou excelente”, disse.

Por fim, o chefe do Executivo estadual realizou uma visita técnica à construção da Escola Municipal, que terá investimentos do Governo do Estado da ordem de R$ 900 mil. “Os resultados trazidos pelos investimentos em educação são robustos e certos. Por isso, tenho orgulho em fazer parte de um Governo que tem olhado com atenção para uma área que é a base de todas as políticas públicas, que é a educação”, finalizou João Azevêdo.

A entrega e inspeção de obras no Sertão pelo governador João Azevêdo foi prestigiada por diversas lideranças políticas e populares da região. Os auxiliares do Governo do Estado, a exemplo de Cláudio Furtado (Educação); Ronaldo Guerra (Chefe de Gabinete do Governador); Tibério Limeira (Desenvolvimento Humano); Nonato Bandeira (Secretaria da Comunicação); e Simone Guimarães (Suplan) também prestigiaram o evento.