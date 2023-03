João Azevêdo entrega ônibus escolares e destaca importância do investimento para garantir frequência escolar dos alunos

O governador João Azevêdo entregou, nesta segunda-feira (6), no Centro de Convenções de João Pessoa, mais de 80 ônibus escolares. No início do ano, 21 veículos já haviam sido destinados às prefeituras, contemplando municípios de todas as regiões do estado. A ação representa investimentos de aproximadamente R$ 32 milhões de recursos próprios do estado, para garantir segurança, conforto e acessibilidade no trajeto do alunado paraibano, principalmente, da Zona Rural. No primeiro mandato, o gestor fez a entrega de 380 ônibus escolares, totalizando, até o momento, a aquisição de mais de 480 veículos.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou que desde 2019, a gestão já investiu mais de R$ 150 milhões no transporte público escolar. “Nós estamos oferecendo segurança, tranquilidade, garantindo a frequência dos estudantes na escola, o que tem um reflexo direto em um melhor aprendizado e no cuidado das pessoas. Temos uma visão municipalista e de fortalecimento das políticas públicas porque sabemos das limitações financeiras dos municípios e vamos continuar trabalhando pela melhoria da qualidade de vida da nossa população”, frisou.

O secretário de estado da Educação, Roberto Souza, afirmou que a ação do governo contempla crianças e jovens que precisam da escola pública. “Essa iniciativa vai resolver um problema relacionado à frequência escolar, garantindo o direito ao ensino, melhorando o resultado de aprendizado das nossas crianças para colocar a Paraíba no lugar de destaque nos indicadores educacionais. Vamos seguir avançando com ações pedagógicas mais eficazes e voltadas para o fortalecimento da aprendizagem”, comentou.

O deputado federal Gervásio Maia evidenciou a capacidade de investimentos da Paraíba em diversos segmentos, colocando o estado como referência nacional em administração pública. “Parabenizamos o governador pela regionalização de investimentos, sensibilidade política, dando respeito e dignidade às pessoas. Estou feliz porque essas ações são vistas na educação, na saúde, infraestrutura, uma demonstração de que o governo tem dado o apoio necessário aos municípios”, falou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, enalteceu os investimentos do estado nas cidades paraibanas. “O governo tem fortalecido a política de municipalização porque o povo mora nos municípios, com a abertura do diálogo permanente, construindo uma Paraíba melhor e mais justa para todos, o que tem dado resultados efetivos, com uma educação de qualidade para os filhos do povo da Paraíba, que tem recebido reconhecimento no Nordeste e no Brasil”, declarou.

O presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), George Coelho, agradeceu ao governador João Azevêdo pela continuidade das ações municipalistas. “Esse é um momento de felicidade e de muita importância para a educação porque estamos levando um transporte de qualidade aos municípios, construindo um futuro melhor para as nossas crianças e jovens”, pontuou.

O vice-governador Lucas Ribeiro, os deputados federais Wilson Santiago e Murilo Galdino, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o vice-prefeito Léo Bezerra, os deputados estaduais Chico Mendes, Júnior Araújo, Wilson Filho, Danielle do Vale, Gilbertinho, Caio Roberto, Tião Gomes, João Gonçalves, Francisca Motta, Hervázio Bezerra, Felipe Leitão, Branco Mendes, Luciano Cartaxo e Chió, além de prefeitos e vereadores de várias regiões do estado e secretários de estado, a exemplo de Roberto Paulino (chefe de Governo), Nonato Bandeira (Comunicação Institucional), Tibério Limeira (Administração), Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do governador) e Frei Anastácio (Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido) estiveram presentes.

