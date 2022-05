João Azevêdo faz entrega simbólica de 10 mil notebooks para professores e reabre edital contemplando novos docentes

O governador João Azevêdo realizou, nesta segunda-feira (9), em João Pessoa, a entrega simbólica de 10 mil notebooks do Programa Paulo Freire – Conectando Saberes, que tem como objetivo principal a valorização da prática docente. A iniciativa representa investimentos de aproximadamente R$ 50 milhões e os notebooks serão enviados às sedes das 14 Gerências Regionais de Educação para distribuição com os professores. Na ocasião, ele também anunciou a reabertura do edital, dando a oportunidade para que mais professores tenham acesso aos equipamentos.

O programa possibilitou aos docentes da Rede Estadual efetuar adesão ao programa, sem a existência de concorrência entre professores, para recebimento de notebooks. Dez mil profissionais já foram comtemplados nesta primeira etapa após assinatura de Termos da Adesão, ocasionando na concessão de um notebook, por cessão de uso. Após período estabelecido e alcance de índices educacionais, o equipamento cedido poderá ser doado ao professor que efetuou a adesão e vem participando da iniciativa.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou que os equipamentos irão elevar a qualidade do ensino público. “A Paraíba se destacou por ter apresentado um projeto inovador na educação porque chegamos por meio da internet, TV aberta, rádio e material impresso aos nossos alunos que também tiveram acesso a 250 mil chips com pacotes de dados e muitos professores não tinham os equipamentos adequados para a produção de conteúdo e agora estamos permitindo que eles estejam inseridos dentro da informatização do sistema da Secretaria da Educação e vamos avançar mais ainda com o retorno do ensino presencial e com a produção de cursos extraordinários que serão produzidos de forma digital”, frisou.

O gestor também destacou os avanços do estado na educação. “Esse foi o segmento que deu uma das melhores respostas na pandemia com o melhor ensino remoto do país e devemos isso ao compromisso dos nossos professores que se reinventaram para que os alunos tivessem acesso às aulas; somos o segundo estado com o maior número proporcional de escolas de ensino integral, sendo que das 302 escolas nessa modalidade, a metade oferece o ensino técnico para que nossos estudantes se preparem para o mercado de trabalho, e seguiremos construindo e reformando escolas, ginásios e laboratórios, 208 creches, fazendo com que tenhamos uma Paraíba cada vez melhor”, acrescentou.

O secretário de estado da Educação, Ciência e Tecnologia, Claúdio Furtado, evidenciou a importância da ação para fomentar a política educacional, se caracterizando como mais uma política de valorização profissional e adequação à nova realidade do ensino. “Essa iniciativa dota os nossos professores da infraestrutura para que eles possam realizar suas tarefas diárias de uma maneira muito mais prática e eficaz, fortalecendo a política estadual do ensino híbrido. As aulas estão 100% presenciais, mas as plataformas Paraíba Educa, TV Paraíba Educa passam a ter outra finalidade dentro desse contexto, seja no reforço, na formação de professores, preparação de aulas, tutorias, passando a fazer parte do dia a dia da nossa rede, representando um novo momento para a educação da Paraíba”, falou.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, lembrou que a parceria com o estado viabiliza a integração de políticas públicas voltadas à sociedade. “Foi uma alegria participar desse evento porque estamos construindo uma educação melhor, o que representa o nosso compromisso com a cidade e o estado, a partir de avanços na tecnologia para que os jovens se tornem cidadãos com mais oportunidades, aprimorando seus talentos, projetando um amanhã mais justo, humano e solidário”, disse.

O deputado estadual Wilson Filho parabenizou as ações do governo em prol da educação. “Hoje é um dia simbólico e especial e estamos vendo que o estado tem investido na educação. A Paraíba se antecipou ao pagamento do piso salarial, demonstrando que o professor é prioridade, com salário digno e agora com notebooks de qualidade, fazendo com que os alunos tenham aulas mais modernas, colocando a Paraíba como a melhor do país na educação remota e tenho certeza de que teremos mais investimentos e mais avanços”, pontuou.

O deputado estadual Eduardo Carneiro elogiou o esforço da gestão estadual para ampliar os investimentos na educação. “O governo investe em tecnologia, com equipamentos e ações que melhoram o desempenho dos professores e transferem para os alunos, sendo uma ferramenta indispensável para a boa educação. Ficamos felizes pela atenção e cuidado do governador com a rede de ensino, trabalhando pelo nosso povo por meio da mais importante política pública que é a educação”, falou.

“Os professores, alunos e servidores estão de parabéns, bem como o governo por valorizar a educação e a melhoria do ensino público”, comentou o deputado estadual João Gonçalves.

A professora de Língua Portuguesa, Elisabete Monteiro, agradeceu pelo olhar atencioso do governo com a educação. “É uma satisfação receber essa ferramenta das mãos do governador, o que representa mais um capítulo da nossa vida de docente e um benefício muito grande para que possamos preparar aulas mais dinâmicas para nossos alunos após o momento difícil de pandemia em que alguns de nós precisaram pedir computador emprestado para dar aula e sou muito grata por essa ação tão importante”, declarou.

O vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, e auxiliares da gestão estadual prestigiaram a solenidade.

O Programa Paulo Freire – Conectando Saberes é uma iniciativa que consiste no estímulo à inclusão digital dos educadores da Rede Estadual de Ensino que se encontrem em efetivo exercício de suas funções em unidades escolares, com carga horária em sala de aula, registrada no Sistema Saber, e lotados em escolas da Rede Estadual de Ensino, por meio de ações pedagógicas.

paraiba.pb