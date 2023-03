João Azevêdo inaugura a nova PB-151 e travessia urbana em Picuí e Nova Floresta

O governador João Azevêdo inaugurou, nesta quinta-feira (2), a implantação e pavimentação da PB-151, no município de Picuí, no Curimataú paraibano. As obras receberam recursos de aproximadamente R$ 19 milhões de recursos próprios do estado e também beneficia diretamente o município de Nova Floresta, que também foi contemplado com obras de travessia urbana. Os serviços têm o objetivo de facilitar o escoamento da produção econômica regional, melhorar a qualidade de vida da população local e oferecer conforto e segurança aos motoristas.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a satisfação de percorrer os municípios paraibanos para entregar, inspecionar e anunciar novas obras que melhoram a vida das pessoas. “A estrada que liga Picuí a Nova Floresta foi sonhada há muitos anos, também estamos construindo a estrada de Sossego a Cubati, contemplando toda a malha principal do Curimataú e determinamos os estudos para a Secretaria da Infraestrutura para as obras de ligação de Frei Martinho à divisa com o Rio Grande do Norte, fomentando o desenvolvimento econômico da região”, frisou.

O prefeito de Picuí, Olivânio Remígio, afirmou que a população reconhece os benefícios do governo no município. “É uma satisfação receber essa obra tão importante de um governo que olha para o interior, trazendo desenvolvimento regional. Temos diversas obras, como ginásio, biblioteca, escola, creche, além das travessias urbanas, focando investimentos na necessidade do povo, dando equidade social”, falou.

Nova Floresta – Além de ser contemplada com a implantação e pavimentação da PB-151, o município recebeu obras de travessia urbana. Com 1,95 Km de extensão, os serviços abrangeram as Ruas Pedro Gondim, Cícero Barbosa, Benedito Major e Felinto Florentino, totalizando investimentos na ordem de R$ 1,8 milhão.

O prefeito Jarson do Pastor agradeceu à gestão estadual pelo volume de investimentos no município. “O governador faz a diferença na Paraíba e na nossa região, demonstrando respeito com a população, realizando o sonho da população picuiense e florestense. Somos muito gratos pelas ações do governo que olha por cidades antes esquecidas. Temos mais de R$ 30 milhões de investimentos do estado no nosso município, seja com escolas, estradas, drenagem e vamos avançar ainda mais”, comentou.

O vice-governador Lucas Ribeiro, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, os deputados estaduais Chió, Danielle do Vale e Chico Mendes, prefeitos e vereadores da região, além de auxiliares da gestão estadual, a exemplo de Deusdete Queiroga (Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Tibério Limeira (Administração), Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete), Nonato Bandeira (Comunicação Institucional), Rafaela Camaraense (Meio Ambiente e Sustentabilidade) e Roberto Souza (Educação) estiveram presentes.

João Azevêdo segue sua agenda nesta quinta-feira, visitando os municípios de Cuité, Sossego e Cubati.

