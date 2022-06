João Azevêdo inaugura Centro Integrado de Comando e Controle e Sertão ganha equipamento referência para a Segurança Pública do Nordeste

Ogovernador João Azevêdo inaugurou, nesta sexta-feira (10), o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) no município de Patos, que atenderá todo o Sertão paraibano com ações integradas e coordenadas pelas Polícias Militar, Civil e Bombeiros Militar. Além disso, a tecnologia empregada no local faz parte do investimento superior a R$ 100 milhões em videomonitoramento para a Segurança Pública.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a importância do CICC para melhorar ainda mais o serviço de segurança prestado à população. “Nós estamos realizando o que as pessoas esperam de nós, com uma gestão eficiente, voltada para todas as políticas públicas, e a segurança precisa ter esse olhar, por isso que estamos fazendo com que as Polícias Civil, Militar, Bombeiros e a Administração Penitenciária possam prestar um melhor serviço à população com o uso de equipamentos de alta qualidade. Nós estamos tratando do maior equipamento para a segurança pública do interior do Nordeste, facilitando o trabalho dos nossos policiais”, frisou.

Ele também afirmou que outros órgãos poderão se integrar ao CICC para ampliar as ações de fiscalização e defesa da sociedade. “Aqui podemos ter o trabalho das Guardas Municipais, das Secretarias da Fazenda, representando um conjunto de órgãos para fazer o monitoramento, com uma tecnologia de ponta, disponibilizando a melhor qualidade de serviço à população”, acrescentou ao destacar ainda a valorização profissional e o respeito às forças de Segurança.

O secretário da Segurança e da Defesa Social, Jean Francisco Nunes, afirmou que o equipamento permitirá uma resposta mais rápida das Forças de Segurança às demandas da população. “Esse é o prédio mais moderno da Segurança da Paraíba, agregando tecnologia que garante uma ação imediata. Essa não é uma obra isolada, mas faz parte do maior investimento da história da Segurança da Paraíba que poderá monitorar em tempo real as ocorrências, o que faz a segurança pública viver um novo momento no estado”, falou.

O deputado federal Hugo Motta parabenizou o trabalho do Governo da Paraíba que tem levado desenvolvimento e qualidade de vida aos cidadãos. “Enquanto sertanejos, estamos felizes por essa inauguração que traz para Patos um equipamento moderno e que atenderá todo o Sertão, oferecendo rapidez na elucidação de crimes e somos gratos ao governador João Azevêdo pelos investimentos em segurança, como também em parcerias com os municípios para obras de travessias urbanas, que embelezam nossas cidades, além de creches, escolas, resultado de uma gestão que respeita e prioriza o povo”, declarou.

O deputado estadual Wilson Filho enalteceu os investimentos em pessoal e na infraestrutura dos órgãos que integram a Segurança Pública. “Estamos empolgados com tudo que está acontecendo na Paraíba e quem conhece esse ambiente tem noção do sentimento de segurança que temos ao saber que contamos com tamanha tecnologia. Além disso, o governo resolveu a questão salarial da Segurança, as promoções e investimentos em equipamentos, infraestrutura e presenteando o Sertão com o CICC”, enfatizou.

O prefeito de Patos, Nabor Wanderley, agradeceu ao governador João Azevêdo pelo olhar atencioso com Patos e o Sertão do estado. “É uma alegria celebrarmos esse momento importante para Patos e para a Paraíba. Eu não tenho como dimensionar a importância da inauguração desse equipamento que nos deixa empolgados e emocionados com as ações que o governo vem fazendo, entregando para a nossa região o que há de mais moderno no Nordeste e que já será usado no São João, que contará com câmeras de reconhecimento facial porque temos um estado organizado, eficiente e responsável”, comentou.

Dentre os ambientes que integram o CICC estão a sala de inteligência, sala com videowall (monitoramento, coordenadores, despachos), sala de tecnologia da informação e sala de armas.

“Esse é um equipamento muito importante não só para a Segurança Pública, mas para todo o sistema de defesa social do estado e esse Centro Integrado vai agregar as nossas seis regiões, convergindo para cá todas as demandas do Sertão, principalmente, em um momento importante com o início das festividades juninas em que Patos contará com câmeras com sistemas de inteligência”, disse o coordenador geral do Centro Integrado de Operações (CIOP), coronel Júlio César Oliveira.

A superintendente da Suplan, Simone Guimarães, evidenciou a qualidade da estrutura predial. “O CICC de Patos estará interligado ao de Campina Grande, que tem previsão de entrega no final de agosto, e o de João Pessoa, que estará pronto em dezembro. São prédios que têm tecnologia de ponta, foi um tipo de construção nova para a Suplan, com um alto padrão de qualidade porque as obras públicas do estado têm a melhor qualidade do Brasil e representa o trabalho conjunto de uma equipe de governo”, comentou.

A inauguração do CICC foi prestigiada pelo deputado federal Wilson Santiago, prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região, além de auxiliares da gestão estadual, a exemplo do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Marcelo Araújo, do delegado geral da Polícia Civil, André Rabelo, da secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, dentre outros secretários de estado.