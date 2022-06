João Azevêdo inaugura escola em Emas e comunidade escolar agradece por estrutura de qualidade e entrega de chips com dados de internet

Ogovernador João Azevêdo inaugurou, neste sábado (11), a construção da Escola Cidadã Integral (ECI) Professora Margarida Remígio Loureiro, no município de Emas, no Sertão do estado. As obras representam investimentos de R$ 3,1 milhões e irão contemplar diretamente 300 alunos. Na oportunidade, a comunidade escolar agradeceu ao gestor estadual pela qualidade da obra, bem como pelos investimentos durante a pandemia, que asseguraram o acesso ao ensino, com a disponibilização de aulas pelo Google Meet e a distribuição de chips com dados de internet.

Em seu discurso à população de Emas, o chefe do Executivo estadual ressaltou os investimentos para garantir as condições necessárias para a oferta de um ensino de qualidade. “É uma satisfação iniciar mais um dia entregando obras da educação porque entendemos que essa é a forma que permite aos adolescentes a realização de sonhos. Nós temos uma atenção por Emas, que recebe investimentos superiores a R$ 8 milhões, com ginásio, travessia urbana, creche, ônibus escolar, dentre outras ações, demonstrando o nosso trabalho pelo desenvolvimento dos municípios paraibanos, que por meio de convênios, foram comtemplados com a construção de 62 escolas, 213 creches e 50 ginásios municipais, somadas às reformas e construções das escolas estaduais porque sabemos que só a educação transforma vidas”, frisou.

O deputado estadual Branco Mendes agradeceu ao governador João Azevêdo pelas ações em diversos segmentos no município. “Esse é um momento ímpar na história da cidade porque temos uma gestão estadual que prioriza a educação, mesmo diante das dificuldades da pandemia, mantendo obras e ações. A nossa palavra é de agradecimento pelo equilíbrio, seriedade, trato da coisa pública, zelo e cuidado que levam creches, ônibus escolar, ambulância, travessia urbana e reforma de ginásio de esporte aos municípios da Paraíba”, disse.

A prefeita de Emas, Anete Loureiro, parabenizou o Governo da Paraíba pela construção da nova escola. “Nós agradecemos ao governador João Azevêdo porque essa nova estrutura representa uma vitória muito grande porque esperamos muito tempo por esse sonho que sonhamos juntos e que está sendo realizado. Hoje é dia de festa, somos gratos de coração e jamais esqueceremos tudo que foi planejado e executado, pensando no melhor para o nosso aluno que contam com um equipamento de alta qualidade”, falou.

A escola conta com oito salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática, Ciências, Matemática/Robótica, sala de professores, sala de reuniões, secretaria, arquivo, diretoria, cozinha, despensa, sala de materiais higiênicos, casa de gás, refeitório e recreio coberto.

A aluna do 3º ano, Jennifer Lima, fez um depoimento emocionado em gratidão ao governador João Azevêdo por entregar uma escola com toda a estrutura para a oferta de um ensino de qualidade e assegurar as condições necessárias para o aprendizado durante a pandemia do coronavírus. “Eu comecei a estudar na escola no 6º ano e ela estava bastante danificada e era um sonho não só dos estudantes, mas da cidade que precisava de uma estrutura melhor. Hoje nós estamos realizados porque temos um local com capacidade para que nos submetamos ao Enem. Além disso, a entrega de chips com dados de internet rompeu a desigualdade que estava existindo entre os alunos, dando o direito ao acesso à internet, garantindo a todos o acesso à educação e, agora, com uma estrutura de primeiro mundo”, relatou.

O mesmo sentimento foi compartilhado pelo aluno do 8º ano, David Brito, destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. “Graças às aulas pelo Google Meet, pelas orientações, eu consegui esse destaque e estou muito feliz por essa conquista tão importante para a minha vida”, contou.

Ao todo, a gestão estadual distribuiu mais de 260 mil chips para a comunidade escolar o com o objetivo de estabelecer uma nova estratégia para garantir e ampliar a conectividade ao ensino híbrido.

O vice-prefeito Simão Pedro, prefeitos e vereadores da região, auxiliares da gestão estadual, a exemplo do Deusdete Queiroga (Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente), Tibério Limeira (Desenvolvimento Humano), Nonato Bandeira (Comunicação Institucional), Lídia Moura (Mulher e da Diversidade Humana), Gabriel Gomes (executivo de Gestão Pedagógica), e Elis Regina (executiva de Administração, Suprimentos e Logística) prestigiaram a inauguração da escola.

