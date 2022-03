João Azevêdo inspeciona obras do sistema adutor Transparaíba que atenderá municípios do Curimataú paraibano

O governador João Azevêdo esteve, nesta terça-feira (22), em Boqueirão, onde inspecionou as obras do sistema adutor Transparaíba, ramal Curimataú, que irão beneficiar uma população de mais de 100 mil habitantes, de nove cidades do Curimataú paraibano. Estão sendo investidos, com recursos próprios do tesouro do estado, R$ 264,7 milhões nesta primeira etapa do empreendimento, que tem por objetivo abastecer, com a água da transposição do rio São Francisco, os municípios de Boqueirão, Boa Vista, Soledade, São Vicente do Seridó, Cubati, Sossego, Baraúna, Picuí e Frei Martinho.

Os serviços consistem na implantação de 185 km de adutora de água tratada, em tubulação com diâmetros que variam de 150 a 600 milímetros, na construção de uma estação de tratamento de água, oito estações de bombeamento e nove reservatórios de distribuição de água. O sistema adutor terá uma vazão de 578,37 litros por segundo a partir do açude Epitácio Pessoa, no município de Boqueirão.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou que o investimento será fundamental para garantir a segurança hídrica da região. “Essa grande adutora do Curimataú, onde a captação é feita de Boqueirão e, a partir do município, com a estação de tratamento e a estação elevatória, a água será levada para os municípios da região e queremos que até o final do ano ela chegue a Soledade, melhorando, significativamente, a vazão que vai até Juazeirinho”, explicou.

O presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Marcus Vinícius, destacou que o andamento da obra permitirá que o investimento esteja pronto para atender a demanda da população o mais breve possível. “As concretagens foram iniciadas, estamos com frentes de obras de adutoras e com várias ações sendo construídas que garantem o ritmo esperado para um empreendimento que compreende mais de 180 km de adutoras, estação de tratamento com quase 600 l/s e, dentro em breve, o equipamento que visitamos hoje estará pronto para captar água e atender o povo da Paraíba”, disse.

O prefeito de Boqueirão, Marcos Freitas, agradeceu os investimentos do Governo do Estado na região. “O governador João Azevêdo tem um olhar especial para os municípios, beneficiando toda a população e esse é um momento de alegria porque vemos o compromisso da gestão de resolver o problema hídrico que além de melhorar a qualidade de vida, gera emprego, renda e traz desenvolvimento”, comentou.

Os deputados estaduais Doda de Tião, Inácio Falcão, Buba Germano, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores da região, além de auxiliares da gestão estadual estiveram presentes.

