João Azevêdo oficializa nome de Lucas Ribeiro na vice de sua chapa, em evento no próximo sábado em Campina Grande

O governador João Azevêdo (PSB) confirmou, nesta terça-feira (26), o nome do atual vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro (Progressistas), para compor sua chapa na condição de vice-governador. A oficialização da chapa será feita no próximo sábado, dia 30, em evento que será realizado na AABB de Campina Grande, a partir das 16h.

“Nós iremos fazer um grande encontro do PSB e partidos aliados neste sábado, em Campina, e nada mais justo do que oficializar o nome do vice-prefeito de Campina em sua própria terra. Vamos juntar a juventude e o dinamismo de Lucas Ribeiro com nossa experiência de gestão para continuar fazendo as mudanças que a Paraíba vem vivenciando nos últimos três anos de muito trabalho e seriedade à frente dos destinos de nosso Estado”, afirmou João Azevêdo.

O governador também confirmou a convenção do PSB e de partidos aliados para o dia 5 de agosto, a partir das 16h, no Forrock, em João Pessoa.

Já nesta quarta-feira (27), a cidade de Patos recebe o movimento “Chega Junto”, reunindo os partidos aliados, militantes políticos e lideranças da região em torno da reeleição de João Azevêdo.

