João Azevêdo participa de encontro Lula em São Paulo; Veneziano também está presente

João e Veneziano estão acompanhados, respectivamente, do presidente estadual do PSB Gervásio Maia e do presidente do MDB de João Pessoa, Mikika Leitão.

O governador João Azevêdo (PSB), participa na tarde desta terça-feira (05) de um encontro realizado pelo ex-presidente Lula (PT) com governadores e senadores alinhados à sua candidatura a presidência da Republica. Conforme apurou o ClickPB, o senador Veneziano Vital do Rêgo também participará do encontro, às 16h.

João e Veneziano estão acompanhados, respectivamente, do presidente estadual do PSB Gervásio Maia e do presidente do MDB de João Pessoa, Mikika Leitão, segundo informações veiculadas hoje no programa Arapuan Verdade, da rádio Arapuan FM.

De acordo com informações de interlocutores, o objetivo do encontro é unificar o palanque do presidente na Paraíba.

*matéria em atualização

clickpb