João Azevêdo participa de entrega das obras de restauração do prédio do Palácio da Justiça, em João Pessoa

O governador João Azevêdo participou, nesta segunda-feira (30), em João Pessoa, da solenidade de inauguração da primeira etapa das obras de restauração do Palácio da Justiça. A intervenção é resultado da parceria entre o Governo do Estado, por meio da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), e o Tribunal de Justiça e recebeu investimentos superiores a R$ 11,2 milhões, representando mais uma iniciativa de preservação do patrimônio público no Centro Histórico da Capital paraibana.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou que a restauração do Palácio da Justiça representa um resgate histórico. “Nós chegamos a esse momento porque construímos uma relação de harmonia, de diálogo e respeito entre os Poderes Executivo e Judiciário, e a restauração do prédio do Palácio da Justiça é fruto dessa parceria. Esse é um esforço do Tribunal de Justiça, do Governo da Paraíba para que pudéssemos preservar a nossa história, oferecendo à população a oportunidade de conhecer tantas obras que têm no local”, frisou.

Ele também destacou o empenho do governo para restaurar os prédios históricos e citou as obras do Palácio da Redenção, que será transformado no Museu da Paraíba. “As obras já foram iniciadas e vamos disponibilizar ao povo paraibano mais um museu, com a preservação da nossa história, da nossa origem e da nossa cultura porque lá também é a casa do povo”, acrescentou.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides, agradeceu a parceria com o Governo do Estado para a viabilização da obra, resultado do esforço conjunto entre os Poderes para assegurar a reabertura do prédio púbico. “Essa solenidade ficará registrada na história de alegrias e realizações do Poder Judiciário, reabrindo as portas de um monumento histórico tombado e pertencente ao povo paraibano. Esse é um momento glorioso para a nossa Corte de Justiça e destaco o agradecimento ao governador João Azevêdo pela inestimável consideração, parceria e zelo pelo patrimônio histórico, bem como à Suplan pela eficiência do trabalho realizado”, afirmou.

A superintendente da Suplan, Simone Guimarães, ressaltou a satisfação do órgão de executar a obra que integra o patrimônio histórico de João Pessoa. “Esse é um prédio que tem mais de 100 anos de construção e fazer uma obra de restauração não é uma coisa simples, mas é um trabalho minucioso e detalhista e conseguimos entregar algo tão bonito. Esse foi um serviço que nos deu expertise, treinamos profissionais e tivemos apoio do Iphaep e dos servidores do Tribunal de Justiça”, comentou.

Dentre os ambientes contemplados com as obras estão o Salão Nobre, museu do Tribunal Pleno, memorial, galeria de desembargadores e a cripta do presidente Epitácio Pessoa. A Suplan ficou responsável pela execução das obras, enquanto o Tribunal de Justiça pelo aporte dos recursos financeiros.

O vice-governador Lucas Ribeiro; o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino; o prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Nominando Diniz; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba, Antônio Hortêncio Neto; dentre demais autoridades do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e auxiliares da gestão estadual prestigiaram a solenidade.

