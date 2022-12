João Azevêdo participa de reunião com Lula e Alckmin em Brasília para debater participação do PSB em novo governo

O encontro contou com a presença de outras lideranças do PSB de vários estados.

O governador reeleito João Azevêdo (PSB) participou de uma reunião com o presidente eleito Lula (PT) e o vice, do seu partido, Geraldo Alckmin, ontem (6) em Brasília. “Estive reunido em Brasília com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e várias lideranças do PSB e do PT. Em pauta, os planos para o futuro e a contribuição do partido diante de um novo tempo em nosso país”, escreveu o governador nas redes sociais.

O encontro contou com a presença de outras lideranças do PSB de vários estados. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, foi quem organizou o encontro e escreveu nas redes sociais que a reunião durou mais de duas horas e tratou de temas importantes para o país.

O deputado federal Felipe Carreras, futuro líder do PSB na Câmara, o atual líder Bira do Pindaré, o prefeito de Recife, João Campos e o governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande também participaram da reunião.

João Azevêdo apoiou a campanha de Lula mesmo quando o petista optou pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) no primeiro turno. Já no segundo turno, Lula ficou ao lado de João assim como o PT da Paraíba.

