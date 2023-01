João Azevêdo prestigia posse de novo presidente do TCE-PB, conselheiro Nominando Diniz

O governador João Azevêdo prestigiou, nesta sexta-feira (13), a posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Nominando Diniz Filho, eleito para presidir a Corte de Contas no biênio 2023-2024. A solenidade ocorreu no Centro Cultural Ariano Suassuna, em João Pessoa, ocasião em que também foi empossada a nova mesa diretora do TCE.

Na oportunidade, João Azevêdo parabenizou o presidente Nominando Diniz Filho pela ascensão ao cargo. “É uma satisfação poder participar da posse do novo presidente e vamos manter as relações institucionais respeitosas com todos os Poderes. Desejamos sucesso na nova missão e tenho certeza de que ele fará um bom trabalho pela competência que tem”, afirmou.

Por sua vez, Nominando Diniz Filho agradeceu aos colegas pela confiança no seu trabalho e apresentou as metas para o seu mandato à frente do TCE. “O nosso maior desafio será a evolução tecnológica. O Tribunal já tem um nível alto de tecnologia e o nosso objetivo é de fornecer dados para que a Auditoria tenha as condições necessárias para assegurar maior agilidade, proximidade com a sociedade e um julgamento dentro da verdade”, afirmou.

A mesa diretora também será composta pelos conselheiros Fábio Nogueira (vice-presidente); Antônio Gomes Vieira Filho (corregedor geral); Renato Sérgio Santiago Melo (ouvidor); Arnóbio Alves Viana (coordenador da Escola de Contas Otacílio Silveira); Fernando Rodrigues Catão (presidente da 1ª Câmara Deliberativa); e André Carlo Torres (presidente da 2ª Câmara Deliberativa).

A solenidade de posse também foi prestigiada pelo vice-governador Lucas Ribeiro, pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, pelo vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, além de deputados estaduais e representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, dentre outras autoridades.

Perfil – O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Nominando Diniz Filho, ingressou na Corte paraibana em maio de 2003, depois de exercer o mandato de deputado estadual por três legislaturas, e assume a presidência da Corte pela segunda vez. No TCE, já exerceu os cargos de Ouvidor e Coordenador da Escola de Contas (Ecosil). Foi presidente da Primeira e da Segunda Câmaras Deliberativas e também vice-presidente entre os anos de 2007 e 2009.

