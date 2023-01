João Azevêdo prestigia posses de cinco ministros e destaca importância do diálogo com o governo federal

O governador João Azevêdo prestigiou, nesta segunda-feira (2), em Brasília, as posses dos ministros Camilo Santana (Educação), Flávio Dino (Justiça), Rui Costa (Casa Civil), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Márcio França (Portos e Aeroportos).

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou o novo momento político do país, que permitirá uma maior interlocução com o governo federal e a viabilização de parcerias para que mais obras cheguem à Paraíba. “Nós teremos um diálogo muito maior com o governo federal porque temos um objetivo comum de buscar o desenvolvimento do país e de cada estado. É uma satisfação participar da posse de ministros amigos, que ajudarão a Paraíba a continuar se desenvolvendo”, frisou.

O gestor também participou ontem da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. “Com muito orgulho, participamos de um momento histórico para o país”, comentou.

Os secretários de estado Deusdete Queiroga (Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente); Tibério Limeira (Desenvolvimento Humano); Adauto Fernandes (executivo da Representação Institucional); e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador) também acompanharam as cerimônias de posse.

