João Azevêdo recebe apoio de membros do Trade Turístico de João Pessoa e reafirma compromisso com o setor

O governador e candidato a reeleição João Azevêdo (PSB) recebeu, na tarde desta quinta-feira (13), o apoio de integrantes do Trade Turístico de João Pessoa, durante reunião na Capital. O governador agradeceu ao apoio, reafirmou o compromisso com o setor turístico e anunciou a construção de Plano de Turismo para o Estado com planejamento até 2030. O Trade está participando da construção do plano desde o início.

De acordo com João, o Plano de Turismo é quem vai ditar o grau de investimento que será feito pelo Estado no setor. “O que for estabelecido pelo Plano, nós vamos cumprir. Esse é o nosso compromisso”, afirmou.

João destacou ainda ações do Governo para a interiorização do turismo e desenvolvimento do turismo religioso. “Estamos fazendo a estrada para Pedra Boca, a estrada de Boa Vista a Cabaceiras, que beneficia o Lajedo de Pai Mateus, a rodovia dos engenhos que vai passar por dez engenhos em várias cidades do Brejo e a instalação do rádio telescópio Bingo na cidade de Aguiar em parceria com 8 países que além de incluir a Paraíba do conexão com o universo, vai virar uma atração turística”, explicou.

Sobre o turismo religioso, João destacou que o governo realiza o asfalto ao monumento de Frei Damião, em Guarabira, a recuperação

da Cruz da Menina em Patos e o apoio ao projeto Caminhos do Padre Ibiapina. “O turismo religioso na Paraíba tem um potencial muito grande, mas precisa se profissionalizar e nós estamos fazendo nossa parte”.

Estiveram presentes no encontro Delano Tavares, presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação – SEHA; Rodrigo Pinto, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis- ABIH-PB; Breno Mesquita, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens- ABAV-PB; Marcus Abrantes, presidente do Convention Bureau de João Pessoa; Marcelo, representante do Sindicato dos Guias de Turismo e da ABAV- Breno e Alexandre Bronzeado.

