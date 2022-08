João Azevêdo recebe R$ 3,5 milhões do Fundo Especial do PSB para campanha

O governador João Azevêdo, candidato a reeleição, já recebeu o total de R$ 3,53 milhões do seu partido, o PSB, para a campanha eleitoral deste ano. Os dados foram obtidos pelo ClickPB no sistema disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (23) e são referentes à prestação de contas até esta terça-feira (23).

O limite de gastos para os candidatos a governador da Paraíba neste ano de 2022 é de R$ 7.115.522,46. Até o momento, segundo os dados da prestação de contas, a campanha de João Azevêdo já contratou o total de R$ 2.176.000 em despesas da campanha, dentre serviços de publicidade, gráfica, contabilidade e locação de imóveis.

Na prestação de contas, a campanha de João Azevêdo detalhou o pagamento de R$ 40 mil para locação de imóvel na avenida Epitácio Pessoa, onde funcionará o comitê do candidato. Já para a impressão de adesivos e santinhos, que deverão ser distribuídos durante a campanha, foi informado à Justiça Eleitoral o gasto de R$ 136 mil até o momento.

O dinheiro veio diretamente do Fundo Especial e foi depositado pela Direção Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Além do Fundo Especial, os candidatos também podem receber recursos provenientes de doações e do Fundo Partidário.

A campanha eleitoral começou, oficialmente, no último dia 16 de agosto e segue até a data do pleito, sendo que o primeiro turno das Eleições acontece no dia 2 de outubro. Na próxima sexta-feira (26) dá-se início à transmissão do guia eleitoral na rádio e TV em horários reservados pela Justiça Eleitoral.

