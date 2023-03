João Azevêdo recebe visita de cortesia de membros do Ministério Público e reforça relação harmoniosa entre os Poderes

O governador João Azevêdo recebeu, nesta quarta-feira (1), em João Pessoa, a visita de cortesia de membros do Ministério Público da Paraíba (MPPB), ocasião em que destacou o equilíbrio fiscal do estado e avanços nas políticas públicas estaduais.

O gestor estadual ressaltou também o respeito entre as instituições e a harmonia entre os Poderes, que será preservada no estado. “Nós entendemos que a nossa missão é servir ao povo paraibano dentro das nossas funções administrativas”, comentou.

João Azevêdo também evidenciou o sucesso de políticas públicas na saúde, com a criação do programa Opera Paraíba, que já realizou mais de 35 mil cirurgias eletivas, a interiorização do atendimento de média e alta complexidade, com aquisição de aparelhos de hemodinâmica para Campina e Patos, além da distribuição de tomógrafos e equipamentos para hospitais do interior.

Ele ainda falou sobre a implantação do programa Coração Paraibano, que terá como embaixadora a médica Ludmila Hajjar, e terá o objetivo de fortalecer o atendimento cardiológico em todo o estado. “São com melhorias nas políticas públicas da saúde, educação, habitação que seguiremos avançando”, acrescentou.

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba, Antônio Hortêncio da Rocha Neto, agradeceu a recepção e destacou a importância das instituições para o engrandecimento do estado.

Também estiveram presentes a 1ª Subprocuradora-Geral de Justiça, Vasti Clea Marinho; o 2º Subprocurador-Geral de Justiça, José Roseno Neto; e o ouvidor e procurador de Justiça, Aristoteles Ferreira.

