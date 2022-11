João Azevêdo se reúne com Alckmin em Brasília e acredita ser natural que PSB tenha espaço no Governo Lula

As informações veiculadas no programa Arapuan Verdade, da rádio Arapuan FM, Azevêdo comentou sobre o tema durante um evento, na manhã de hoje (25).

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), disse ser natural que a sigla socialista tenha espaço no governo Lula III. De acordo com informações veiculadas no programa Arapuan Verdade, da rádio Arapuan FM, o governador tem agenda programada em Brasília com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) para tratar de pautas políticas e de espaços.

Azevêdo comentou sobre o tema durante um evento, na manhã desta sexta-feira (25) em João Pessoa. Apesar da confirmação da agenda, o governador ressaltou que nunca foi tratado como prioridade a ocupação de cargos.

clickpb