João Azevêdo se reúne com Lula em Natal e fala sobre programa de erradicação da fome na Paraíba

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), se reuniu nesta quinta-feira (16) com o ex-presidente Lula (PT) e seu atual candidato a vice, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), em uma reunião do Consórcio Nordeste que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Entre os temas que foram discutidos durante o encontro, estão o Projeto de Lei que limita o ICMS de estados sobre combustíveis e energia elétrica (PL 18/22), o Programa Nordeste que Acolhe e as ações do Comitê Científico da Covid-19.

“Nós temos uma rotina de reuniões do Consórcio Nordeste, e esta se reveste de uma importância ainda maior, no momento em que o País discute o PL 18, que vai interferir de maneira extremamente importante na finança dos Estados. É importante que o Consórcio tome uma posição na defesa dos interesses da população. Afinal de contas, serão recursos que serão retirados da saúde, da educação, dos investimentos, do custeio da máquina pública”, afirmou João Azevêdo, destacando outros temas importantes do encontro, a exemplo do Programa Nordeste que Acolhe, que destina recursos para crianças e adolescentes órfãos de vítimas da Covid-19.

Na ocasião, todos os governantes do Nordeste estavam presentes. João Azevêdo ressaltou que a oportunidade era boa para falar sobre sua experiência no combate a fome no estado.

“A Paraíba hoje tem um programa que distribui mensalmente mais de 1 milhão e 300 mil refeições. Essa é uma experiência importante que vamos colocar na reunião hoje”, declarou.

Ainda a tarde, a partir das 15h, Lula participa de grande ato político batizado “Juntos pelo RN”, no estádio Arena das Dunas. A expectativa do PT é reunir entre 10 mil e 15 mil pessoas.

Já o presidente do Consórcio Nordeste, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, destacou que, no âmbito da Covid-19, ficou decidido que serão adotadas ações para contemplar quem ainda não se vacinou. “Nossa carta vai ser redigida e vamos colocar claramente nossa preocupação com o debate federativo que está ocorrendo no Brasil, com as atribuições constitucionais dos estados, assim como elencar as ações para combater a Covid-19, para que possamos atravessar esse número de casos”, acrescentou.

Um dos temas discutidos foi o Programa Nordeste que Acolhe, destinado a oferecer um auxílio de R$ 500 a adolescentes e crianças órfãos de vítimas da Covid, como já vem sendo implantado no Estado, com o Programa Paraíba Acolhe. A devastação causada pelas chuvas, principalmente em Pernambuco, também esteve presente entre os temas discutidos na região.

O governador João Azevêdo estava acompanhado pelo secretário de Estado da Receita, Marialvo Laureano; pelo secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Deusdete Queiroga; e pelo secretário da Comunicação Institucional, Nonato Bandeira, além do Executivo Fábio Barros.

Participaram ainda da reunião a governadora do Rio Grande do Norte e anfitriã do encontro, Fátima Bezerra; a governadora do Piauí, Regina Sousa; a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino e o governador em exercício do Maranhão, Paulo Velten.

Consórcio Nordeste – Formado por todos os estados do Nordeste, o Consórcio tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da região, com encaminhamento das necessidades dos estados congregados de maneira mais eficaz, tendo como grande alicerce a realização de parcerias.

Além da Paraíba, integram o Consórcio Nordeste os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

