João Azevêdo se reúne com Lula em Recife para traçar estratégias na reta final de campanha

O ex-presidente e candidato à presidência Lula (PT) convidou o governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB) para uma reunião em Recife, nesta sexta-feira (14). Durante o encontro, o petista tratou com João sobre estratégias para reta final de campanha na Paraíba.

“Evidentemente que atenderia um chamado do nosso presidente Lula. Nosso diálogo foi muito focado nas articulações e estratégias para essa reta final de campanha. Não tenho dúvidas que sairemos com um projeto vitorioso e faremos uma bela parceria para desenvolver cada vez mais a Paraíba e o Brasil. Ao contrário de certo candidato, eu não fico em cima do muro. Respeito todas as manifestações democráticas, mas eu tenho um lado, é Lula, é 13”, afirmou João.

O governador esteve ao lado de Lula durante agenda do presidenciável na capital pernambucana.

Na semana passada, João já havia se encontrado com Lula durante agenda em São Paulo. Na oportunidade, o petista sacramentou a aliança com o governador e pediu para os paraibanos votarem 40 e 13.

