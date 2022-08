João Azevêdo tem candidatura à reeleição homologada diante de multidão e ao lado de Lucas, Pollyanna e Alckmin

A população paraibana mostrou que está firme, forte e junta ao governador João Azevêdo (PSB), que teve sua candidatura à reeleição homologada nesta sexta-feira (5). Diante de uma multidão, que lotou o Forrock, a chapa majoritária encabeçada pelo chefe do Executivo estadual, ao lado de Lucas Ribeiro (Progressistas), escolhido como candidato a vice-governador, e Pollyanna Dutra (PSB), escolhida para disputar o Senado Federal, foi homologada.

João Azevêdo reafirmou seu compromisso de continuar cuidando das pessoas da Paraíba. “Vamos construir uma Paraíba cada vez melhor para todos porque vamos fazer mais, olhando para as demandas da população. A Paraíba de agora é muito melhor do que a que eu recebi em 2019. Temos um estado de respeito e harmonia, que firma convênios para construção de 213 creches, que zerou a fila da vergonha das cirurgias eletivas com o Opera Paraíba, que dialoga com os servidores, que é reconhecido nacionalmente na educação, na saúde, na segurança e que governa com verdade. A Paraíba me deu hoje à noite a certeza de uma grande vitória e esse é o caminho que a população já escolheu, com Lucas e Pollyana e unindo forças, vamos fazer um estado cada vez mais desenvolvido”, declarou.

Lucas Ribeiro destacou a união de esforços para garantir a continuidade do crescimento da Paraíba. “Esse é um momento muito especial porque no dia em que celebramos a fundação da Paraíba, estamos reafirmando nosso compromisso com o estado e vamos nos engajar no projeto de reeleição do governador João Azevêdo, pois não podemos retroceder, mas vamos seguir em frente com trabalho, oferecendo um futuro cada vez melhor ao nosso povo, ao lado de João e de tantos amigos para continuar fazendo o bem e cuidando das pessoas”, falou.

Pollyanna Dutra enfatizou a satisfação de representar o Sertão e as mulheres paraibanas. “Eu digo sim à Paraíba nessa luta pela democracia. Essa é a chapa mais democrática que está sendo oferecida ao povo da Paraíba, com João Pessoa, Campina Grande e o Sertão. Comecei a minha vida pública no Sertão, contribuindo para retirar Pombal do mapa da fome no Brasil, assim como fez o governador João Azevêdo, que deu dignidade e cidadania, dando as condições para a geração de emprego e renda e que trata as pessoas com respeito”, pontuou.

O ex-governador de São Paulo e escolhido candidato a vice-presidente na chapa de Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), evidenciou que a Paraiba tem um dos melhores dos governadores do Brasil e que orgulha o PSB. “João Azevêdo fez da Paraíba um estado de desenvolvimento, da infraestrutura, de obra no estado inteiro, com travessia urbana, com o Opera Paraíba e ajudou até outros estados na pandemia da Covid-19. A Paraíba também tem austeridade fiscal e fico feliz de ser do partido do governador e vamos ter uma grande festa com a vitória do povo da Paraíba e desse grande governo, ao lado de Pollyannna Dutra, que vai nos ajudar muito em Brasília para que possamos trabalhar pela Paraíba, nessa chapa que também tem a juventude, com Lucas Ribeiro”, declarou.

O presidente estadual do PSB e deputado federal Gervásio Maia Filho (PSB) comemorou a linda festa que marcou o início da caminhada pela reeleição do governador. “João será reeleito no dia 2 de outubro com uma grande vitória, ao lado de Alckmin e Lula, de Pollyanna, que representa a força da mulher, e do jovem Lucas, na maior aliança da Paraíba, que também fez a maior convenção com sentimento e entusiamo numa grande corrente em prol do povo paraibano, apresentando propostas que representam o melhor para o nosso estado”, disse.

O evento foi prestigiado pela senadora Daniella Ribeiro (PSD), deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças políticas de todas as regiões da Paraíba que abraçaram a aliança formada pelo PSB, Progressistas, Republicanos, PSD, Solidariedade, Avante, Podemos, PMN, Rede e Agir 36 e que também conta com o apoio do PCdoB e PV.

