João cita Hospital de Trauma do Sertão como uma das prioridades que serão apresentadas a Lula

O governador João Azevêdo (PSB) citou a construção do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão como um dos três projetos prioritárias que serão apresentados ao presidente Lula em janeiro. Conforme apurou o ClickPB, a informação foi divulgada em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada hoje (04).

Segundo o gestor reeleito, os outros dois projetos serão referentes a segurança hídrica e viária. “Um dos projetos é a terceira entrada do Eixo Norte da Transposição na Paraíba para o Rio Piancó. Há um conjunto de cidades ao redor desse rio com potencial muito grande, mas com insegurança hídrica”, disse. A outra ação é a melhoria da malha rodoviária federal, por meio de adequações a exemplo da duplicação de BRs. .

ClickPB