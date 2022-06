João inaugura mais uma escola em Solânea e entrega rodovia no Brejo

O governador João Azevêdo inaugurou, na tarde desta sexta-feira (17), em Solânea, a Escola Municipal Maria do Livramento Lima e Medeiros, que, por meio de convênio entre o Governo do Estado e o município, recebeu investimentos da ordem de R$ 900 mil.

Durante a solenidade de inauguração, o chefe do Executivo estadual externou a satisfação das ações na área da educação. “Começamos o dia entregando escola em Borborema, visitamos as obras do hotel-escola de Areia, e fechamos o dia entregando mais esta escola. Eu acredito que investir na educação é a única forma que temos de desenvolver um estado, um país. Não tem outra forma, a não ser dotar as estruturas da melhor educação possível para formar os nossos jovens”, afirmou.

O prefeito de Solânea, Kaiser Rocha, agradeceu ao governador João Azevêdo os investimentos do Governo do Estado no município em diversas áreas. “É um dia de alegria para o município de Solânea, que vem coroar uma série de ações da gestão do governador João Azevêdo para o nosso município. Há poucos dias, ele assinou uma ordem de serviço para a reforma da Escola Estadual Padre Geraldo da Silva Pinto, uma reforma esperada há muito tempo e que serão investidos mais de R$ 3 milhões. Quero agradecer também pela ordem de serviço de drenagem e pavimentação do Distrito Santa Fé, assim como do Conjunto Santa Mônica”, comentou.

A escola homenageia a professora Maria do Livramento Lima e Medeiros, mãe do vice-prefeito de Solânea, Edvanildo Júnior. “É uma tarde de gratidão e saudade. Quero agradecer ao prefeito Kaiser, que doou o terreno, e ao governador João Azevêdo que, por meio desse convênio, construiu essa grande escola, prestando uma bela homenagem à história de minha mãe”, disse emocionado.

O deputado Ricardo Barbosa, por sua vez, parabenizou a parceria do Governo do Estado com o município de Solânea. “A gestão do governador João Azevêdo tem feito uma revolução na educação do Estado, seja pela ampliação e construção de escolas estaduais, municipais, em parceria com as prefeituras, seja pelos avanços pedagógicos, com a Paraíba celebrando o prêmio de melhor educação a distância do Brasil”, comentou.

A solenidade de inauguração da Escola Municipal Maria do Livramento Lima e Medeiros, que tem quatro salas de aula, sala de professores e capacidade para atender cerca de 120 alunos, foi prestigiada, ainda, por lideranças políticas da região e auxiliares da gestão estadual, a exemplo de Cláudio Furtado (Educação); Tibério Limeira (Desenvolvimento Humano); Nonato Bandeira (Comunicação); e Lídia Moura (Mulher e Diversidade Humana).

Rodovia PB-079 – O governador João Azevêdo entregou, na tarde desta sexta-feira (17), a obra de restauração da rodovia PB-079 — uma demanda de pelo menos 30 anos dos moradores da região do Brejo paraibano. Com 25 quilômetros de extensão, contemplando os municípios de Alagoa Grande, Areia e Remígio, a rodovia recebeu do Tesouro estadual investimentos superiores a R$ 14 milhões.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a importância da recuperação da PB-079 para a região do Brejo. “É uma estrada importantíssima, que há mais de 30 anos não passava por um processo de restauração. Essa restauração vai oferecer mais segurança para toda essa região e, também, ampliar as condições de desenvolvimento”, disse.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Deusdete Queiroga, também destacou a importância da PB-079. “É uma nova estrada, um investimento muito importante que o governador João Azevêdo decidiu fazer, pela importância que tem para os municípios de Alagoa Grande, Areia e Remígio”, comentou.

A solenidade de entrega da PB-079 foi prestigiada pelos deputados Ricardo Barbosa e Tião Gomes; pelo vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro, assim como por lideranças políticas locais e auxiliares da gestão estadual.

Benefícios — A obra de restauração da PB-079 integra um grande programa rodoviário do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DRE-PB) e Secretaria da Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SEIRHMA) — com investimentos da ordem de R$ 1,7 bilhão —, proporcionando benefícios como modernização da infraestrutura rodoviária do Estado, facilidade no escoamento da produção econômica local, criando as condições de desenvolvimento, conforto e segurança aos usuários da rodovia e, principalmente, mais qualidade de vida da população.

Entre os principais serviços executados na PB-079, estão limpeza e recuperação dos sistemas de drenagem, recapeamento da pista de rolamento com revestimento em tratamento superficial duplo, entre outros benefícios.

A restauração da rodovia PB-079 beneficia mais de 70 mil habitantes dos três municípios da região do Brejo e impulsionará o desenvolvimento de uma das regiões mais turísticas e produtivas da Paraíba, além de garantir segurança viária para motoristas, ciclistas e pedestres.

