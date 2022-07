João, Lucas e lideranças políticas encerram ciclo de plenárias populares neste sábado, em Campina Grande

O PSB e partidos aliados encerram, neste sábado (30), em Campina Grande, o ciclo de plenárias populares realizadas pelo Estado no decorrer deste mês. O evento será realizado na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a partir das 16h, e ainda servirá para oficializar o nome de Lucas Ribeiro (Progressistas) como pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo governador e pré-candidato a reeleição João Azevêdo (PSB). Também estarão presentes pré-candidatos a deputado estaduais e federais que integram a aliança em torno do atual chefe do Executivo estadual.

João Azevêdo afirmou que o encontro representa uma oportunidade de dialogar com a população de Campina Grande e região. “Eu convido a todos a participarem dessa grande plenária, porque a democracia é o princípio maior que nos norteia”, disse.

Lucas Ribeiro também fez um chamamento aos campinenses para prestigiarem o evento. “Convido a todos os amigos de Campina Grande a estarmos juntos pelo bem da nossa cidade e pelo bem da Paraíba”, comentou.

As plenárias populares também aconteceram em João Pessoa, Cajazeiras, Barra de Santa Rosa, Sumé e Patos. Já no próximo dia 5 de agosto, o PSB realizará sua convenção partidária, a partir das 16h, em João Pessoa, com a presença do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), escolhido como vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT).

Assessoria

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram