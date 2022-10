João, Pedro, Lula e Bolsonaro se enfrentam em debates e terão carreatas em João Pessoa na reta final do 2º turno

Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) participam do debate na TV Globo e João Azevêdo (PSB) e Pedro Cunha Lima (PSDB) estarão no debate da TV Correio (Record), na noite desta sexta-feira (28).

Na reta final, os candidatos a governador da Paraíba e a presidente da República encaram os últimos debates em televisão e carreatas de encerramento da campanha nas Eleições 2022. Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) participam do debate na TV Globo e João Azevêdo (PSB) e Pedro Cunha Lima (PSDB) estarão no debate da TV Correio (Record), na noite desta sexta-feira (28).

O ClickPB fez um levantamento com os últimos principais compromissos de campanha dos candidatos.

João Azevêdo

Na noite desta sexta-feira, além do debate na TV Correio, João Azevêdo participará da ‘Caminhada 40’, no bairro dos Bancários, às 20h, com encerramento na Praça da Paz.

Haverá, a partir das 8h deste sábado (29), a Carreata 40 Região Metropolitana. Com saída da Estação Ferroviária do Poço, em Cabedelo, a carreata deve percorrer Cabedelo, João Pessoa, Bayeux e Santa Rita.

Pedro Cunha Lima

Pedro Cunha Lima foca, hoje, no debate na TV Correio e tem reunião com equipe de campanha na manhã e tarde de hoje. Neste sábado, ele estará na ‘Carreata 45’, em João Pessoa, com saída de Jaguaribe, em frente ao Centro Administrativo Estadual, até o bairro do Cabo Branco.

Lula

Haverá ‘Carreata da Vitória’, às 8h13 deste sábado (29), em João Pessoa, em apoio a Lula. A concentração será na lateral do estádio Almeidão, no bairro do Cristo.

Jair Bolsonaro

Às 9h22 deste sábado (29), em apoio ao presidente e candidato Jair Bolsonaro, será realizado o ‘Encontro 22’, nas imediações do Açude Velho, com concentração em frente ao Bar do Buscuz de Campina Grande.

Em João Pessoa, o deputado Cabo Gilberto convocou os apoiadores de Bolsonaro a se juntarem no mesmo local da saída da carreata de Pedro Cunha Lima, em Jaguaribe, às 9h45 deste sábado.

Também haverá atos pró-Bolsonaro em Mamanguape, às 16h desta sexta, e no Congo, às 19h.

