João Pessoa é um dos destinos mais procurados nas férias de janeiro

Um novo levantamento do Decolar – empresa de viagens líder da América Latina – sobre destinos nacionais mais procurados para hospedagem nas férias de janeiro de 2023, divulgado nesta segunda-feira (12), colocou João Pessoa no ranking entre as 10 cidades mais buscadas. O Rio de Janeiro aparece na primeira posição.

O estudo, segundo a Decolar, foi realizado com base na procura por hospedagens nacionais no site e app da operadora para viagens em janeiro do próximo ano. O Nordeste concentra o maior número de destinos no ranking, com sete menções: Maceió (2ª posição), Natal (3ª), Fortaleza (4ª), Porto de Galinhas (7ª), Porto Seguro (8ª), João Pessoa (9ª) e Salvador (10ª). Foz do Iguaçu, em 5º lugar, e Gramado, em 6º, completam o Top 10.

Para o secretário de Turismo de João Pessoa (Setur), Daniel Rodrigues, a colocação da Capital paraibana nesse ranking é reflexo do trabalho de divulgação, capacitação e participação em feiras de Turismo ao longo de 2022. Ele destacou a parceria com o setor privado e o Governo do Estado nessas ações, que começam a dar resultado positivo.

“Teremos uma das maiores temporadas de alta estação de todos os tempos. João Pessoa está definitivamente entre os destinos mais procurados e queridos pelos brasileiros e essa conquista reforça também a importância e necessidade de trabalharmos políticas públicas que superem as expectativas dos turistas e dos próprios moradores da cidade”, afirmou Daniel Rodrigues.

Matias Zelaschi, vice-presidente de Sourcing Non-Air da Decolar, disse que a empresa já vinha percebendo um aumento nas buscas por hospedagens com check-in em janeiro de 2023 em torno de 30% em relação ao mesmo período desse ano.

clickpb