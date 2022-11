João Pessoa tem fim de semana com shows de Roupa Nova, Banda Encantus, ‘Forró dOs Fulano’ e musical do Queen

João Pessoa terá show de Roupa Nova, da Banda Encantus, do grupo Os Fulano e um musical do Queen, com ator que dá vida e voz ao cantor Freddie Mercury, além de outras atrações.

João Pessoa celebra, nos últimos meses, a retomada dos eventos culturais e, neste fim de semana, terá show de Roupa Nova, da Banda Encantus, do grupo Os Fulano e um musical do Queen, com ator que dá vida e voz ao cantor Freddie Mercury, além de outras atrações.

Forró dOs Fulano

O grupo Os Fulano fará show na noite desta sexta-feira (4), às 22h, na Vila do Porto, no Centro Histórico de João Pessoa com o tradicional ‘Forró dOs Fulano’. O show terá participações de Mariah e CaSoando. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, a partir de R$ 20, mais taxas.

Roupa Nova

O Roupa Nova se apresentará em João Pessoa, neste sábado (5), no Teatro Pedra do Reino. Eles celebram 40 anos de carreira com grandes clássicos da música eternizadas nas vozes do grupo como ‘Sapato Velho’, ‘Seguindo no Trem Azul’ e ‘Coração Pirata’. Os ingressos, porém, já estão esgotados.

Banda Encantus na PH

A partir das 23h desta sexta, a Priscylla’s Hall terá shows de forró com a Banda Encantus e de Daniel Almeida. Os ingressos custam a partir de R$ 20 (meia) e são vendidos apenas na bilheteria da PH.

Empório Café

O Empório Café tem festas com DJ’s nesta sexta, com a ‘HallowAfter‘, em clima de ‘#tbt’ de Halloween, e com a Hells, neste sábado. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 25, a depender do encerramento do lote, e são vendidos pelo Sympla.

‘Queen Celebration in Concert’

Para os apaixonados pelo Queen, uma das bandas de rock mais aclamadas, e ansiosos para assistir ao tributo à banda, está chegando a João Pessoa o espetáculo ‘Queen Celebration in Concert’. O show será nesta sexta-feira (4), no Teatro Pedra do Reino. Os ingressos custam a partir de R$80,00 e são vendidos pelo site ShopIngressos.com ou pela loja Vistassi (shopping Liv Mall).

Liderada por Freddie Mercury, figura emblemática nos palcos e fora deles, que morreu há 31 anos, o grupo de rock britânico, com 52 anos de carreira, tem sua trajetória musical contada no show ‘Queen Celebration in Concert’ em turnê pelo Brasil.

No palco, o cantor André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury em um resgate histórico desta que é uma das maiores bandas britânicas de todos os tempos.

O show tem uma hora e meia de duração e resgata trechos marcantes de turnês e shows memoráveis. O cenário de Esteban Grossy e os figurinos minuciosos, ricos em detalhes, idealizados pelo próprio André Abreu, reproduzem a atmosfera de canções que alcançaram as paradas de sucesso, como ‘Love of my Life’ e ‘We Are The Champions’, e tornaram o Queen recordista de vendas de discos em todo o mundo.

