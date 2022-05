João Pessoa vai sediar etapa do Circuito de Vôlei de Praia em setembro

O secretário municipal da Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio, destacou que o evento retorna após paralisação devido à pandemia de Covid-19.

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra se reuniram na manhã desta quarta-feira (4) com representantes da Confederação Brasileira de Vôlei. Durante o encontro, foi discutida a etapa paraibana do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia 2022. Após a conversa ficou acertado que a Capital receberá o evento, que será realizado de 14 a 25 de setembro.

“Temos história de apoio ao Circuito de Vôlei de Praia, inclusive em momentos difíceis, e agora consolidamos para setembro a nossa etapa. Filhos da cidade se destacam nesse esporte e atividades como esta dá a oportunidade de a população assistir, participar e de incentivar a prática esportiva”, declarou Cícero Lucena.

O chefe de Relacionamento Institucional da CBV, Virgílio Pires, afirmou que João Pessoa é hoje a maior referência em vôlei de praia no país. “Isso vem sendo demonstrado em nível nacional e internacional e nas categorias principal e de base. Queremos manter a cidade no circuito e a ideia foi muito bem recebida pela gestão”, afirmou.

O secretário municipal da Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio, destacou que o evento retorna após paralisação devido à pandemia de Covid-19. “Reunimos todos os esforços para garantir esta etapa. Este é o principal esporte de alto rendimento da cidade e é um caminho natural para divulgar o vôlei de praia”, destacou. Também participou da reunião o presidente da Federação Paraibana de Vôlei, Carlos Fernandes.

Campeões do Amanhã – A Prefeitura de João Pessoa mantém uma escolinha de vôlei de praia com cerca de 200 alunos da Rede Municipal de Ensino. A atividade integra o projeto Campeões do Amanhã, que leva a prática esportiva como forma de promoção da cidadania e de descoberta de talentos para esportes olímpicos.

SecomJP