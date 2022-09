João, Pollyanna e Cícero comandam ‘Quarta-Feira do Povo’, grande evento político da história de JP

O governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB), ao lado do candidato a vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas), da candidata a senadora Pollyanna Dutra (PSB) e do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas) comandaram, nesta noite (28), a ‘Quarta-feira do Povo’, um grande evento político da história da Capital. Com empolgação, a população pessoense abraçou o governador e confirmou o apoio ao projeto que está transformando a Paraíba.

“Não tem muito o que falar, é só sentir. Uma alegria imensa que, evidentemente, nos impulsiona para esta reta final de campanha, e nos mantém seguros com força para trabalhar por todo esse povo. É, sem dúvida, o maior evento político da história da nossa Capital. Domingo não tenho dúvida, todo mundo votando 40”, disse João na largada do evento.

O prefeito e vice da Capital, Cícero Lucena e Leo Bezerra, além de diversos vereadores, candidatos a deputado federal e estadual também participaram da ‘Quarta-feira do Povo’, que largou da Praça das Muriçocas, em Miramar, arrastando uma grande multidão até o Largo de Tambaú, na orla de João Pessoa.

