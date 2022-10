João recebe executiva estadual e juventude do PT e agradece apoio a sua reeleição neste segundo turno

Candidato à reeleição, o governador João Azevêdo (PSB) recebeu, nesta quinta-feira (7), a executiva estadual e a Juventude do Partido dos Trabalhadores (PT), ocasião em que agradeceu o apoio do partido a sua postulação. O gestor reforçou o seu posicionamento em defesa da eleição de Lula (PT) a presidente e da união de forças para que a Paraíba siga com as políticas públicas de inclusão social.

Na reunião, o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, ressaltou que o apoio da legenda a João representa a defesa pela democracia. “É importante nesse momento unificar o campo democrático e popular e sintonizados com a decisão da direção nacional, nos juntamos à campanha de João Azevêdo, que desde o primeiro turno está no projeto de eleição do presidente Lula e vamos ampliar essa vitória na Paraíba”, falou.

O vereador de João Pessoa, Marcos Henriques, destacou o alinhamento do partido no estado em consonância com a direção nacional e a importância de ampliação do palanque do campo progressista. “Nós vamos arregaçar as mangas para eleger o presidente Lula e o governador João para que tenhamos um país melhor, dando dignidade às pessoas”, sustentou.

O deputado estadual Jeová Campos também manifestou seu apoio à reeleição de João. “Nós vamos estar juntos nessa caminhada, seguindo o alinhamento da direção nacional”, falou.

O secretário estadual da Juventude do PT, Pedro Matias, evidenciou a importância da reeleição do governador contra a candidatura adversária que votou contra os direitos dos trabalhadores. “Nós lançamos um manifesto em defesa da candidatura de Lula e do governador João na Paraíba porque entendemos que o fortalecimento do palanque nacional se dá a partir dos estados. Em um cenário que dois projetos estão postos, um representado por João, do campo progressista e democrático, e outro alinhado à direita e ao bolsonarismo, a escolha na Paraíba ficou muito fácil e externamos não só o nosso apoio a João, mas o nosso engajamento para pedir voto”, disse.

A secretária adjunta da Juventude Estadual do PT, Elisa Peixoto, destacou a grande representatividade do grupo em todo o estado que envolve mais de 10 mil jovens. “Nossa juventude é histórica e orgânica, está presente em todo o estado e vamos fortalecer esse trabalho na Grande João Pessoa e na Paraíba”, garantiu.

O encontro com representantes do PT acontece um dia após o candidato a presidente Lula declarar o apoio à reeleição de João Azevêdo neste segundo turno do processo eleitoral. No primeiro turno, o governador foi o mais votado, com uma diferença superior a 340 mil votos em relação ao segundo colocado.

Dentre as presentes à reunião, estiveram Rodrigo Soares, Antônio Barbosa e Lenildo Morais.

