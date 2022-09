João reúne multidão e destaca missão de ser governador: “quero cuidar das pessoas”

O governador e candidato à reeleição pela coligação ‘Juntos pela Paraíba’, João Azevêdo (PSB), o candidato a vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas) e a candidata a senadora Pollyanna Dutra (PSB) comandaram a ‘Quarta-feira do Povo’, que saiu da Praça das Muriçocas e percorreu a Avenida Epitácio Pessoa, arrastando a multidão ao som do frevo composto pelo Mestre Fuba. Ao lado de aliados, como o prefeito e vice da Capital, Cícero Lucena (Progressistas) e Leo Bezerra (PSB), João destacou sua missão de ser governador para cuidar das pessoas.

Ele agradeceu o carinho do povo pessoense na maior festa política que a Paraíba já viu. “Vamos sair daqui com a crença e a convicção que no próximo dia 2, sairemos com uma grande vitória, porque a Paraíba é hoje um estado muito melhor que em 2019. Vocês enchem o nosso coração de muita esperança que a Paraíba vai continuar no rumo certo”.

O governador ressaltou ainda que a alegria que foi transmitida na ‘Quarta-feira do Povo’ para a sua chapa contagiou a todos em cada sorriso, cada abraço, cada aceno. “Se pudesse resumir tudo que sentimos em uma palavra seria, obrigado”.

João ressaltou ainda as dificuldades enfrentadas pelo seu governo por conta da pandemia do Covid-19, mas reafirmou, emocionado, que “não faltou coragem a este governador para tomar as decisões que eram necessárias” e que “esse governo tem feito a diferença para muita gente e ser governador não é uma questão de vaidade, mas é uma missão que assumi para cuidar das pessoas”.

O governador agradeceu ainda o apoio em João Pessoa do prefeito Cícero Lucena, da primeira-dama Lauremília Lucena e da sua família.

O prefeito Cícero Lucena ressaltou que João Pessoa é a capital de todos dos paraibanos, que acolhe a todos e proporciona oportunidades a todos que a procuram. “Essa cidade reflete o sentimento de todo o estado, que quer um governador de verdade, que quer um prefeito parceiro do governador para executar projetos e ações para fazer essa cidade mais justa, desenvolvida e solidária. É importante manter João no Governo. Por isso eu digo, João, João Pessoa e a Paraíba precisam de você”, afirmou.

Cícero disse ainda que a noite desta ‘Quarta-feira do Povo’ vai ecoar em todo o estado, “e dizer que a Paraíba está no caminho certo. A vitória de João é a vitória da Paraiba e dos paraibanos”.

O candidato a vice-governador, Lucas Ribeiro, destacou que, na reta final da campanha, achava que já tinha visto todas as demonstrações de carinho pelo chapa da coligação ‘Juntos pela Paraíba,, “mas João Pessoa vem e surpreende”.

Já a candidata a senadora Pollyanna Dutra agradeceu por João Pessoa ser a cidade mais acolhedora do Brasil, e que acolhe a todos os sertanejos, assim como ela. “Estou pronta para ser a senadora da Paraíba. Assumo um compromisso com João Pessoa e com toda Paraíba, vamos unir pela primeira vez, um prefeito da Capital, um governador e uma senadora, juntos pelo desenvolvimento do Estado”, concluiu.

