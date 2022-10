João se reúne com Associação da Energia Solar e reafirma compromisso com desenvolvimento do setor

O governador João Azevêdo (PSB) recebeu, no início da noite desta segunda-feira (24), representantes da Associação Paraibana de Energia Solar (APBSolar), com quem tratou de temas relacionados ao segmento. O presidente da entidade, Bayron Silveira, avaliou o encontro como “extremamente positivo”, enquanto que o candidato à reeleição pela coligação ‘Juntos pela Paraíba’ reafirmou seu compromisso com o setor, e destacou a gestão fiscal eficiente do Estado, que tem garantindo incentivos para diversos setores da economia paraibana.

“O governador nos recebeu para discutir temas relacionados ao nosso segmento, como a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso da Rede de Distribuição. O saldo foi extremamente positivo”, destacou Bayron Silveira.

João, por sua vez, reafirmou que no seu governo não foi criado nenhum novo imposto na Paraíba. Na verdade, segundo ele, houve reduções e isenções de várias tributos, como o etanol, que baixou de 6% para 2,52%; do diesel utilizado pelo transporte público municipal, que foi zerado, e do transporte intermunicipal, que era cobrado em cima de 20% e passou a ser de 10%; além da redução ICMS sobre o gás natural industrial.

“Nós temos uma gestão fiscal que ganhou nota 10 do Tesouro Nacional e que nos possibilitou absolver um impacto negativo de mais de R$ 300 milhões neste ano. E no ano que vem será de mais de R$ 1 bilhão sem repassar nenhum centavo para o contribuinte e mantendo os investimentos no Estado”, afirmou.

clickpb