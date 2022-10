João tem 55% dos votos válidos, e Pedro Cunha Lima, 45%, mostra pesquisa

O governador da Paraíba João Azevêdo (PSB) tem 55% dos votos válidos contra 45% de Pedro Cunha Lima (PSDB), de acordo com pesquisa feita pelo instituto Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (25). Os votos válidos são calculados com o descarte de brancos e nulos.

Na pesquisa estimulada (quando são apresentados os nomes dos candidatos ao eleitor), João tem 50%, e Pedro Cunha Lima, 41%. Brancos e nulos somaram 6%, e não sabe/não respondeu, 3%.

A maior parte do eleitorado do candidato do PSB ganha até dois salários mínimos (57%), é do sexo feminino (51%) e católica (53%). Pedro Cunha Lima, por sua vez, tem mais intenções de voto entre os que ganham mais de cinco salários mínimos (47%) e são evangélicos (46%). A proporção de eleitores conforme o gênero foi igual: 41%.

A pesquisa, encomendada pela Record TV, ouviu mil pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PB-05162/2022.

Por R7 com ClickPB