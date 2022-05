Joelma dispara contra Ximbinha: “Não vai ganhar uma gota do meu suor”

A coluna LeoDias publicou nesta segunda-feira (16/5), com exclusividade, que Ximbinha, ex-marido e ex-companheiro de Calypso de Joelma, tentou impedir a turnê da cantora, Isso é Calypso, por conta do uso do nome da banda encerrada após processo de divórcio litigioso entre os dois. Em entrevista concedida ao titular desta coluna antes da estreia da nova turnê, Joelma comentou o caso.

Perguntada sobre o assunto, Joelma não quis entrar em detalhes judiciais, mas deixou claro que Ximbinha não ganhará nada nas costas dela: “Não se chuta cachorro morto. Eu pulo essa parte, pra mim já passou, já foi. Já perdoei, tirei um peso das minhas costas e é isso e ele tá fazendo uma coisa que ele não tem direito, é isso. Ele não vai ganhar uma gota do meu suor, uma, nunca mais”.

METRÓPOLES

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...