Johnny Depp viverá rei francês Luís XV em novo filme da Netflix, diz site

É o primeiro longa confirmado do ator desde foi travada a batalha judicial com sua ex-mulher, a atriz Amber Heard.

O ator americano Johnny Depp vai interpretar o rei francês Luis XV no filme “La favorite”, da Netflix. A informação foi dada pela Bloomberg. Com direção da cineasta francesa Maïwenn Le Besco, de “Polissia” e “Meu rei”, o drama deve ser lançado no ano que vem.

É o primeiro trabalho do ator no cinema desde que ele se saiu parcialmente vitorioso da disputa judicial com sua ex-mulher, a atriz Amber Heard. Os dois protagonizaram um dos julgamentos mais comentados dos últimos tempos, depois que Depp a processou por difamação por causa de um editorial de 2018, publicado no jornal “The Washington Post”, no qual ela descrevia uma “figura pública que representa o abuso doméstico”, ainda que não o citasse nominalmente. Por conta do episódio, ele perdeu contratos milionários, como os dos papéis que interpretava nas franquias “Piratas do Caribe” e “Animais fantásticos”.

Segundo o jornal Le Figaro, as filmagens de “La favorite” devem durar cerca de três meses e incluem o Castelo de Versalhes entre as locações que serão utilizadas . Luís XV, também conhecido como “O bem amado”, governou a França de 1715 a 1744 e ficou conhecido pelas extravagâncias, além das inúmeras amantes.